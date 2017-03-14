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    Самедов: «На ЧМ-2018 нужно выигрывать все три игры и выходить из группы»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Хавбек подчеркнул, что национальная команда на домашнем турнире обязана преодолеть стадию группового этапа.

    — Все мы с нетерпением ждем домашнего чемпионата мира. Но скептически оцениваем шансы нашей сборной. Какой результат лично вас бы удовлетворил?

    — В группе играют четыре команды, все три игры нужно выигрывать и выходить из группы. Это как минимум. Потом начинается плей-офф, где может произойти все, что угодно. Может попасться как топовая сборная, так и команда средняя. Пока не вижу смысла заявлять, что мы обязаны выйти в полуфинал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2017 11:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 марта 2017, 13:51

      Он сам догадался, что нужно побеждать?
      Или ему уже в Спартаке подсказали,
      Футбол - это не обязательно сломя голову бежать,
      А надо, чтоб ещё и голы забивали.
      Ты гол забил.
      Но пока не удовлетворил.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 марта 2017, 13:22

      Что ж вы на словах такие непобедимые, а как дойдет дело до игры- как в штаны наложили....

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 14 марта 2017, 13:16

      ах вот оказывается как надо было? Что же ты на евро не подсказал!??

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 марта 2017, 12:28

      Сам то попадёшь в состав сборной 2018 года?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 марта 2017, 12:25

      Интересно, он сам придумал, или подсказал кто?

      1
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