Самедов: «На ЧМ-2018 нужно выигрывать все три игры и выходить из группы»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Хавбек подчеркнул, что национальная команда на домашнем турнире обязана преодолеть стадию группового этапа.

— Все мы с нетерпением ждем домашнего чемпионата мира. Но скептически оцениваем шансы нашей сборной. Какой результат лично вас бы удовлетворил?

— В группе играют четыре команды, все три игры нужно выигрывать и выходить из группы. Это как минимум. Потом начинается плей-офф, где может произойти все, что угодно. Может попасться как топовая сборная, так и команда средняя. Пока не вижу смысла заявлять, что мы обязаны выйти в полуфинал.