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  • Самедов: «На ЧМ-2018 нужно выигрывать все три игры и выходить из группы»

Самедов: «На ЧМ-2018 нужно выигрывать все три игры и выходить из группы»

14 марта 2017, 11:52
5

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018. Хавбек подчеркнул, что национальная команда на домашнем турнире обязана преодолеть стадию группового этапа.

— Все мы с нетерпением ждем домашнего чемпионата мира. Но скептически оцениваем шансы нашей сборной. Какой результат лично вас бы удовлетворил?

— В группе играют четыре команды, все три игры нужно выигрывать и выходить из группы. Это как минимум. Потом начинается плей-офф, где может произойти все, что угодно. Может попасться как топовая сборная, так и команда средняя. Пока не вижу смысла заявлять, что мы обязаны выйти в полуфинал.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Спартак Самедов Александр
Комментарии (5)
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serppion
1489483553
Интересно, он сам придумал, или подсказал кто?
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vladimir-7
1489483724
Сам то попадёшь в состав сборной 2018 года?
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Cosh18
1489486583
ах вот оказывается как надо было? Что же ты на евро не подсказал!??
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zico2205
1489486939
Что ж вы на словах такие непобедимые, а как дойдет дело до игры- как в штаны наложили....
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subbotaspartak
1489488681
Он сам догадался, что нужно побеждать? Или ему уже в Спартаке подсказали, Футбол - это не обязательно сломя голову бежать, А надо, чтоб ещё и голы забивали. Ты гол забил. Но пока не удовлетворил.
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