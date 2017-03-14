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    Канте надеется, что «Челси» пройдет в финал Кубка Англии

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного гола в матче.

    «Очень рад, что смог снова забить. Очень рады, что победили. Это была замечательная победа. Матч получился очень сложным. «МЮ» – очень хорошая команда. После удаления нам стало легче. Очень приятно выйти в полуфинал Кубка Англии, постараемся пробиться в финал», – сказал футболист.

    В полуфинале Кубка Англии «Челси» будет противостоять «Тоттенхэм».

    Источник: BBC

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    14.03.2017 01:53
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