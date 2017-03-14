Канте надеется, что «Челси» пройдет в финал Кубка Англии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Напомним, хавбек стал автором единственного гола в матче.

«Очень рад, что смог снова забить. Очень рады, что победили. Это была замечательная победа. Матч получился очень сложным. «МЮ» – очень хорошая команда. После удаления нам стало легче. Очень приятно выйти в полуфинал Кубка Англии, постараемся пробиться в финал», – сказал футболист.

В полуфинале Кубка Англии «Челси» будет противостоять «Тоттенхэм».