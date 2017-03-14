Моуринью: «Впереди у нас важный матч против «Ростова». Хочу, чтобы команда подошла к нему в лучшей форме»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (0:1), а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

«Не хочу и не буду обсуждать удаление. Скажу одно: я горжусь своими игроками и болельщиками «Манчестер Юнайтед». Впереди у нас очень важный матч против «Ростова», поэтому я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам. Хочу, чтобы команда подошла к этой игре в наилучшей форме. Можно говорить, что угодно, но мы все видели, как складывалась игра до красной карточки и после нее.

Можно сравнить за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали. Я не хочу углубляться в тему судейства. У Оливера огромный потенциал, но в четырех матчах он назначил три пенальти и показал красную карточку. Я не могу это изменить. Я пожал судье руку и поздравил его с работой на этом матче», – заявил специалист.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта в Англии.