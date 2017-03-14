Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моуринью: «Впереди у нас важный матч против «Ростова». Хочу, чтобы команда подошла к нему в лучшей форме»

Моуринью: «Впереди у нас важный матч против «Ростова». Хочу, чтобы команда подошла к нему в лучшей форме»

14 марта 2017, 01:34
21

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (0:1), а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

«Не хочу и не буду обсуждать удаление. Скажу одно: я горжусь своими игроками и болельщиками «Манчестер Юнайтед». Впереди у нас очень важный матч против «Ростова», поэтому я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам. Хочу, чтобы команда подошла к этой игре в наилучшей форме. Можно говорить, что угодно, но мы все видели, как складывалась игра до красной карточки и после нее.

Можно сравнить за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали. Я не хочу углубляться в тему судейства. У Оливера огромный потенциал, но в четырех матчах он назначил три пенальти и показал красную карточку. Я не могу это изменить. Я пожал судье руку и поздравил его с работой на этом матче», – заявил специалист.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта в Англии.

Источник: BBC
Англия. Кубок Лига Европы Челси Манчестер Юнайтед Ростов Моуринью Жозе
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
qw3rty33
1489449050
Ростов вперед!!!!!
Ответить
Томь вперёд
1489455274
Маур в своём репертуаре... Ростов вперёд!
Ответить
Icemennn
1489458634
Ростов их размажет !!!
Ответить
a-rakhmatov
1489459935
Моур серьезно относится к Ростову и матч будет очень жарким....удачи Ростову)))
Ответить
MUFC_2000
1489466107
Ждем отсос ростова)))
Ответить
kagorich
1489468413
У МЮ по ходу единственный путь в ЛЧ через ЛЕ остался, так что Ростову сверх тяжко придётся, ещё и без ряда игроков. Удачи им!
Ответить
семёнычев
1489470163
Ростову придётся ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.Кадровый голод и без пропуска Калачёва и Гацкана был проблемой, а тут ещё и Гранат сломался... Что из себя представляет Киреев вместо Калачёва,показала беззубая игра с Тереком.. Но сказать я хотел не об этом, а о болельщиках-придурках,которые конечно есть у каждой команды.. Что-то давно не видно тут одного из активнейших фанатов Ростова из Питера..Наверное говном подавился после Амкара,но есть уже кем его заменить... Этот кандидат на замену утверждает, что Ростов разорвёт, растопчет,деклассирует и уничтожит Манчестер у них дома))) Надо их всех,таких кардинально- непримиримых на отдельный сайт выселить.. Видимо думают, чем круче напишут- тем лучше сыграют!))) Мячики бы их заставить подавать на поле- вот был бы толк от них,хоть какой-то..
Ответить
zico2205
1489484081
Это он сказал после Челси...А после Ростова скажет ,что на первом месте чемпионат Англии и нужно к нему тоже подойти...
Ответить
romario605
1489489983
Ростову удачи в ответной встречи!!!
Ответить
Мары
1489588844
Удачи Ростов.Россия с тобой.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил на «Уэмбли» «Челси» (1:0) и взял трофей в 8-й раз
16 мая
2
Кубок Англии. «Челси» вышел в финал, победив «Лидс»
26 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на «Уэмбли» добился волевой победы над клубом из Чемпионшипа (2:1)
26 апреля
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча
5 апреля
1
Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа
4 апреля
5
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик
4 апреля
4
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Реакция Гвардиолы на дисквалификацию
8 марта
Кубок Англии. «Манчестер Сити» выбил «Ньюкасл»
8 марта
Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа
7 марта
1
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)
7 марта
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Кубок Англии. 1+1 Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Брайтон» (3:0)
15 февраля
Узбекистанец Хусанов – лучший игрок матча «Манчестер Сити»
14 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
Кубок Англии. «Челси» выбил бывший клуб Слуцкого (4:0), у Нету хет-трик, у Делапа 2 ассиста
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»
11 января
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя
11 января
11
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Клуб АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды 6-го дивизиона, которую тренирует Руни
10 января
1
Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии
2025.05.17 22:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+