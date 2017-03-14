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    Моуринью: «Впереди у нас важный матч против «Ростова». Хочу, чтобы команда подошла к нему в лучшей форме»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси» (0:1), а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

    «Не хочу и не буду обсуждать удаление. Скажу одно: я горжусь своими игроками и болельщиками «Манчестер Юнайтед». Впереди у нас очень важный матч против «Ростова», поэтому я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам. Хочу, чтобы команда подошла к этой игре в наилучшей форме. Можно говорить, что угодно, но мы все видели, как складывалась игра до красной карточки и после нее.

    Можно сравнить за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали. Я не хочу углубляться в тему судейства. У Оливера огромный потенциал, но в четырех матчах он назначил три пенальти и показал красную карточку. Я не могу это изменить. Я пожал судье руку и поздравил его с работой на этом матче», – заявил специалист.

    Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта в Англии.

    Источник: BBC

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    14.03.2017 01:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 17:40

      Удачи Ростов.Россия с тобой.

      -3
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 15 марта 2017, 07:50

      Вперед Ростов, вперед к победе!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      romario605 14 марта 2017, 14:13

      Ростову удачи в ответной встречи!!!

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 14 марта 2017, 12:41

      пошёл играть в приставку сразу после второй жёлтой Эррэре, это пиздец а не судейство. и Азар хуесос подставной

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 марта 2017, 12:34

      Это он сказал после Челси...А после Ростова скажет ,что на первом месте чемпионат Англии и нужно к нему тоже подойти...

      3
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 марта 2017, 09:30

      Как же задолбали эти судьи. Не болел не за одну из команд, было просто интересно смотреть футбол классных команд, до того момента пока не вмешался судья. После удаления переключил.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 марта 2017, 08:42

      Ростову придётся ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.Кадровый голод и без пропуска Калачёва и Гацкана был проблемой, а тут ещё и Гранат сломался...
      Что из себя представляет Киреев вместо Калачёва,показала беззубая игра с Тереком..
      Но сказать я хотел не об этом, а о болельщиках-придурках,которые конечно есть у каждой команды.. Что-то давно не видно тут одного из активнейших фанатов Ростова из Питера..Наверное говном подавился после Амкара,но есть уже кем его заменить...
      Этот кандидат на замену утверждает, что Ростов разорвёт, растопчет,деклассирует и уничтожит Манчестер у них дома)))
      Надо их всех,таких кардинально- непримиримых на отдельный сайт выселить..
      Видимо думают, чем круче напишут- тем лучше сыграют!)))
      Мячики бы их заставить подавать на поле- вот был бы толк от них,хоть какой-то..

      1
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      Рейтинг: +675

      kagorich 14 марта 2017, 08:13

      У МЮ по ходу единственный путь в ЛЧ через ЛЕ остался, так что Ростову сверх тяжко придётся, ещё и без ряда игроков. Удачи им!

      2
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 14 марта 2017, 07:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ждем отсос ростова)))

      -6
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > alek-pashckov 20 марта 2017, 13:28

      Ты хоть глотай когда сосешь дырявый)))

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > alek-pashckov 20 марта 2017, 13:35

      НАхуй ты про семейку тут свою рассказываешь обоссанный)))

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > alek-pashckov 20 марта 2017, 13:38

      Насосал вместе с растовым, так ебло офф

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 14 марта 2017, 05:56

      Зря старается,не поможет

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