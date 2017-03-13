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    Рэшфорд и Мхитарян – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Челси»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Коста, Азар.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Эррера, Погба, Янг, Мхитарян, Рэшфорд.

    Встреча состоится в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.

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    Источник: Twitter

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    13.03.2017 22:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 13 марта 2017, 22:37

      Вперед МЮ!

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