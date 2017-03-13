Рэшфорд и Мхитарян – в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Челси»

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Коста, Азар.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Эррера, Погба, Янг, Мхитарян, Рэшфорд.

Встреча состоится в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.

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