Фернандес не примет участия в матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не сыграет за сборную России в ближайших товарищеских матчах, несмотря на вызов в расположение национальной команды. Игрок приглашен главным тренером Станиславом Черчесовым с целью знакомства и адаптации, как уже бывало ранее.

26-летний футболист получил российский паспорт в июле минувшего года, однако по правилам ФИФА он не имеет права выступать за сборную России, пока не проживет в стране пять лет, а этот срок истечет ориентировочно в мае.

«Он не сможет сыграть – необходимый по регламенту срок еще не прошел. Он сможет сыграть не раньше мая. Как и говорил раньше Станислав Саламович, игрок вызван для знакомства и адаптации», – сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Сборная России сыграет с Кот-д’Ивуаром и Бельгией 24 и 28 марта соответственно.