Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес не примет участия в матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес не сыграет за сборную России в ближайших товарищеских матчах, несмотря на вызов в расположение национальной команды. Игрок приглашен главным тренером Станиславом Черчесовым с целью знакомства и адаптации, как уже бывало ранее.

    26-летний футболист получил российский паспорт в июле минувшего года, однако по правилам ФИФА он не имеет права выступать за сборную России, пока не проживет в стране пять лет, а этот срок истечет ориентировочно в мае.

    «Он не сможет сыграть – необходимый по регламенту срок еще не прошел. Он сможет сыграть не раньше мая. Как и говорил раньше Станислав Саламович, игрок вызван для знакомства и адаптации», – сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

    Сборная России сыграет с Кот-д’Ивуаром и Бельгией 24 и 28 марта соответственно.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 13 марта 2017, 17:16

      немцу сразу разрешили играть, а он в России то и не был ни разу, как это понимать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > KorolShut 13 марта 2017, 18:54

      У него корни Russia,а этот чистый Рональдиньо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11