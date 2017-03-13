Черчесов: «У сборной России есть вице-капитаны – Акинфеев и Самедов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитанская повязка в ближайших товарищеских поединках с Кот-д'Ивуаром и Бельгией будет отдана голкиперу Игорю Акинфееву или полузащитнику Александру Самедову. Оба игрока в настоящее время являются вице-капитанами национальной команды.

«У нас есть вице-капитаны – Акинфеев и Самедов. Не думаю, что в этом плане нас ждут какие-то сюрпризы. Сейчас соберемся и с этим вопросом определимся.

С Березуцким был разговор, он свое решение аргументировал, и его надо принять. Он был нашим капитаном, определенные надежды на него были в этом плане. Но не только его, но и других опытных футболистов мы со счетов не сбрасываем. Березуцкий провел 100 игр за сборную, и еще один товарищеский матч ему не будет в помощь», – сказал Черчесов.

Немногим ранее защитник ЦСКА Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступления за сборную России. Именно он в последнее время был капитаном команды.

Встреча Россия – Кот-д’Ивуар состоится 24 марта в Краснодаре. Сборную Бельгии россияне примут в Сочи 28 числа.