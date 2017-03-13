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    Черчесов: «У сборной России есть вице-капитаны – Акинфеев и Самедов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитанская повязка в ближайших товарищеских поединках с Кот-д'Ивуаром и Бельгией будет отдана голкиперу Игорю Акинфееву или полузащитнику Александру Самедову. Оба игрока в настоящее время являются вице-капитанами национальной команды.

    «У нас есть вице-капитаны – Акинфеев и Самедов. Не думаю, что в этом плане нас ждут какие-то сюрпризы. Сейчас соберемся и с этим вопросом определимся.

    С Березуцким был разговор, он свое решение аргументировал, и его надо принять. Он был нашим капитаном, определенные надежды на него были в этом плане. Но не только его, но и других опытных футболистов мы со счетов не сбрасываем. Березуцкий провел 100 игр за сборную, и еще один товарищеский матч ему не будет в помощь», – сказал Черчесов.

    Немногим ранее защитник ЦСКА Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступления за сборную России. Именно он в последнее время был капитаном команды.

    Встреча Россия – Кот-д’Ивуар состоится 24 марта в Краснодаре. Сборную Бельгии россияне примут в Сочи 28 числа.

    Источник: ТАСС

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    13.03.2017 15:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 марта 2017, 17:00

      Акинфеев пусть будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 марта 2017, 16:06

      Хочется увидеть быструю и техничную сборную!

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > David_Fio 13 марта 2017, 17:02

      Однако, не увидим.

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