Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Я следовал исключительно спортивному принципу, не вызвав Кокорина на матчи сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что его решение о невызове нападающего «Зенита» Александра Кокорина на ближайшие товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией было принято исключительно по спортивному принципу. При этом он отметил, что недавняя история с выездом футболиста на встречную полосу оставила неприятный осадок.

    – Чем впечатлил Александр Бухаров кроме гола «Манчестер Юнайтед»?

    – Мы смотрели матчи команд на сборах, было видно, что он в хорошей форме. До «МЮ» он еще два мяча забил и отдал две голевые, если мне память не изменяет. Мы видим объем его работы. Опять же, для нашей системы нужен такой игрок. В составе нет Кокорина, Смолов пока в списке, но из-за травмы под большим вопросом. Двери сборной открыты, ничего удивительного в вызове Бухарова нет.

    – Какие футболисты из списка под вопросом из-за травм?

    – Кроме Смолова еще Глушаков. Вы видите, что в списке много футболистов. Это из-за того, что Фернандес, Глушаков и Смолов могут не сыграть. Хотя вчера еще и Жиркова из-за травмы поменяли, Кудряшов по этой же причине не играл. Сегодня еще матч тура, еврокубки, потом полноценный тур.

    – На ваши тактические решения отказ Березуцкого как-то повлияет?

    – Если вы обратили внимание, то мы переходим на систему в три центральных защитника по разным причинам. Оцениваем свои возможности и выстраиваем то, что необходимо для конкурентоспособности.

    – Нынешний состав – примерный ориентир для Кубка Конфедераций?

    – По большому счету, да.

    – Кокорина нет исключительно по футбольным причинам?

    – Я летал на игру против «Андерлехта», смотрел другие матчи. Все решения были сделаны по спортивному принципу. Никакой связи с его нарушением правил дорожного движения нет. Понятно, что когда игроков сборной преследует такой шлейф – это неприятно. Я всем это сказал на первом сборе, они знают. Есть вещи, которым футболист сборной должен соответствовать в нескольких аспектах. Но мы здесь не воспитанием занимаемся, а смотрим, кто на что готов.

    Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2017 14:58
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 19 марта 2017, 09:40

      Привлекать нужно молодёжь. Спартак классная команда, но это не уровень сборной, тем более легионеров в Спартаке треть от состава. Где вы увидели базу?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 марта 2017, 10:14

      Спартак постепенно становится базовым клубом сборной.
      И это прекрасно.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 13 марта 2017, 22:03

      Тренеру не надо итти на поводу СМИ - ит такого тренера толку не будет - самого будут поносить - чем Бухаров лучше Кокорина -или Дзьюба - нет у нас игроков - виноваты как тренеры так и руководство нащего футбола - если бы не взяв его команда заиграла то дело другое - а все уже обрадовались нет Кокорина и все победа в кармане - вам уже год лапшу вешают - вы и рады

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 марта 2017, 20:07

      Только чтоб не разовая акция,
      А потом раздавать облигации.
      Взял Бухара, пущай в сборной поучится,
      Глядишь получится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 марта 2017, 18:18

      не надо стесняться..скажи что не подходит по всем аспектам.. нах он нужен такой...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 13 марта 2017, 18:11

      Насчет Кокоши согласен на100%, полное днище, давно не прогрессирует, талант и способности разменял на скандалы и склоки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 марта 2017, 17:45

      В том то и дело, что сейчас Бухаров на голову сильнее Кокорина, во всех аспектах, раньше последний хоть быстро бегать мог, а сейчас он что то совсем обрусел.

      Сам Бухарова считаю большим дубом, но в этой половине сезона он явно преобразился, хз на долго ли, но сейчас он хорош, глупый только не заметит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 13 марта 2017, 17:43

      Да я не думаю, что Кокорин сильно расстроился...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 13 марта 2017, 16:53

      В общем-то, ничего удивительного. По спортивному принципу Кокорин ничем не лучше других нападающих нашего чемпионата, выделяется только зарплатой. Раньше его в сборную вызывали, видимо, только из-за харизмы, т. к. нет сейчас у нас нападающих (кроме Смолова и немножко Дзюбы), которые были бы хотя бы на полголовы выше остальных. Нужно натаскивать молодых и голодных до побед парней, если в ПЛ талантов не видно, то можно и к ФНЛ присмотреться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's 13 марта 2017, 15:36

      На кокорина все равно. Почему нет Шатова?!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 13 марта 2017, 15:38

      Так шатов такое же дно, как и кокорин. Что тут удивительного? зенит вообще команда, которая уничтожает игроков...Есть хоть один, кто в зените раскрылся? Чет не припомню. Зато список загубленных игроков похож на тел. книгу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > and4ever86 13 марта 2017, 15:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аршавин, Кержаков, Анюков, Смольников тот же Шатов, Денисов, Широков, Зырянов, Шкртел, Тимощук...
      Это Ростов команда на дне, если фартануло пару раз это еще ничего не значит.

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 13 марта 2017, 16:12

      Анюков? Смольников? не смеши:))))) Днари:))) Кержаков, Аршавин - согласен, но это всего лишь 2 игрока. Шкртел? Он раскрылся в Ливерпуле, ты еще скажи, что Рохо в динамо раскрылся.
      Я не спорю, что зенит РАНЬШЕ был эдаким противовесам московским клубам, был клубом из СВОИХ ребят, которые хотели играть и выигрывать, не смотря ни на что. Сейчас зенит это просто болото, в котором тонут талантливые игроки.
      Из последних это Рязанцев, Новосельцев, Бухаров тот же. Куча талантливой молодежи, которая могла бы играть, не будь зенит мешком с баблом и не уемным желанием подосрать конкурентам.
      А , как ты сказал, команда на дне обыгрывает Баварию, играет на равных с МЮ и легко проходит Андерлехт.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > O'Hooligan's 13 марта 2017, 17:57

      Аршавин, Кержаков, Анюков, Денисов, Широков, Зырянов, Шкртел, Тимощук - это все волосатые времена, когда совсем другая команда была, которая у адекватных болельщиков вызывала уважение.
      Потом то что стало, где воспитанники?
      Смольников, Шатов уже готовые пришли, смогли пару сезонов пофеерить на фоне звездных легов и как раз русские лидеры, которые должны тащить команду и показывать пример, а они её тащат на дно больше вместе с Кокориным.
      Сейчас Зенит ассоциируется с кладбищем паспортистов, новыми легами, которые еще не поняли, что им делать и Данни (единственный к кому осталось большое уважение в Зените).

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > FanatSerj 13 марта 2017, 18:06

      С языка содрал. )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +242

      евгений ___ > O'Hooligan's 14 марта 2017, 00:19

      Ты по делу пиши! Причём здесь Ростов?! Они в отличие о Зенита "пашут" на поле. И даже если где не выигрывают, их за одно желание уважают! Настоящие мужики!!! Зенит образца 2007 года показывал классную игру. И я думаю многие ему симпатизировали. А сейчас команда ни о чём!!! Атака полный сумбур. Каждый сам за себя играет. понакупили дорогих игроков, а команда дно!!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +242

      евгений ___ > FanatSerj 14 марта 2017, 00:20

      А у Зенита такая практика "разбирать" конкурентов. А у себя, если что, на лавку посадить...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > and4ever86 14 марта 2017, 01:18

      Посмотрим для начала как они в Манчестере сыграют. Рубин Барселону выигрывал, где рубин? ! Ростов молодцы, но по факту все им осталось играть до конца сезона дай бог в пятерке окажутся, а в следующем сезоне на своем месте 10-12 и никаких еврокубков. В прошлом году был год сказки Лестер Ростов. ..
      Я верю в стабильность и Зенит играет в стабильный футбол, а что мешает другим клубаМ найти спонсоров, у Спартака плохой спонсор или у ЦСКА, Локомотив, Рубин ни кто не хочет спонсировать клубы русские, поэтому у всех стереотип зенит = много денег.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 14 марта 2017, 09:05

      найти спонсоров? Это не зенит газпром нашел, а газпром зенит. И я очень сомневаюсь, что газпрому это принесло кучу денег, так как зенит такой себе бренд даже для России.
      Как Ростов сыграет в Манчестере вообще не важно, Ростов уже показал в этом сезоне столько, что хватило бы на пару сезонов.
      И я согласен, что зенит играет в стабильный футбол (поганый), стабильно скупает всех перспективных игроков и так же стабильно их гробит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -15

      O'Hooligan's > and4ever86 14 марта 2017, 10:06

      Кого они скупили?
      Это не спартак!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > O'Hooligan's 14 марта 2017, 10:24

      Рязанцев и Новосельцев, вот тебе 2 показательных момента прямо сейчас. Бухаров тот же, играл нормально в РУбине, а в зените 2 года на лавке просидел. Если бы не Бердыев можно было бы заканчивать карьеру в 30. Где сейчас Ходжаниязов? Да там если копать, можно утонуть.
      И порочная практика платить МИЛЛИОНЫ ЕВРО плохим футболистам это именно про зенит.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11