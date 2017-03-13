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  • Черчесов: «Я следовал исключительно спортивному принципу, не вызвав Кокорина на матчи сборной России»

Черчесов: «Я следовал исключительно спортивному принципу, не вызвав Кокорина на матчи сборной России»

13 марта 2017, 14:58
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что его решение о невызове нападающего «Зенита» Александра Кокорина на ближайшие товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией было принято исключительно по спортивному принципу. При этом он отметил, что недавняя история с выездом футболиста на встречную полосу оставила неприятный осадок.

– Чем впечатлил Александр Бухаров кроме гола «Манчестер Юнайтед»?

– Мы смотрели матчи команд на сборах, было видно, что он в хорошей форме. До «МЮ» он еще два мяча забил и отдал две голевые, если мне память не изменяет. Мы видим объем его работы. Опять же, для нашей системы нужен такой игрок. В составе нет Кокорина, Смолов пока в списке, но из-за травмы под большим вопросом. Двери сборной открыты, ничего удивительного в вызове Бухарова нет.

– Какие футболисты из списка под вопросом из-за травм?

– Кроме Смолова еще Глушаков. Вы видите, что в списке много футболистов. Это из-за того, что Фернандес, Глушаков и Смолов могут не сыграть. Хотя вчера еще и Жиркова из-за травмы поменяли, Кудряшов по этой же причине не играл. Сегодня еще матч тура, еврокубки, потом полноценный тур.

– На ваши тактические решения отказ Березуцкого как-то повлияет?

– Если вы обратили внимание, то мы переходим на систему в три центральных защитника по разным причинам. Оцениваем свои возможности и выстраиваем то, что необходимо для конкурентоспособности.

– Нынешний состав – примерный ориентир для Кубка Конфедераций?

– По большому счету, да.

– Кокорина нет исключительно по футбольным причинам?

– Я летал на игру против «Андерлехта», смотрел другие матчи. Все решения были сделаны по спортивному принципу. Никакой связи с его нарушением правил дорожного движения нет. Понятно, что когда игроков сборной преследует такой шлейф – это неприятно. Я всем это сказал на первом сборе, они знают. Есть вещи, которым футболист сборной должен соответствовать в нескольких аспектах. Но мы здесь не воспитанием занимаемся, а смотрим, кто на что готов.

Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной

Источник: БИЗНЕС Online
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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and4ever86
1489407098
Да ладно вам, Станислав, не стыдно признаться, что тоже, как и все, ненавидишь этого заржавшегося бездаря. Все норм, не надо оправдываться.
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acer2003
1489408231
По любым принципам Кокорину нет места в сборной, да и в Зените тоже. Его уровень- 5 лига Северо -Западный дивизион г. Засранск
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O'Hooligan's
1489408570
На кокорина все равно. Почему нет Шатова?!
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Вервольф
1489413224
В общем-то, ничего удивительного. По спортивному принципу Кокорин ничем не лучше других нападающих нашего чемпионата, выделяется только зарплатой. Раньше его в сборную вызывали, видимо, только из-за харизмы, т. к. нет сейчас у нас нападающих (кроме Смолова и немножко Дзюбы), которые были бы хотя бы на полголовы выше остальных. Нужно натаскивать молодых и голодных до побед парней, если в ПЛ талантов не видно, то можно и к ФНЛ присмотреться.
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mig28
1489416229
Да я не думаю, что Кокорин сильно расстроился...
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FanatSerj
1489416355
В том то и дело, что сейчас Бухаров на голову сильнее Кокорина, во всех аспектах, раньше последний хоть быстро бегать мог, а сейчас он что то совсем обрусел. Сам Бухарова считаю большим дубом, но в этой половине сезона он явно преобразился, хз на долго ли, но сейчас он хорош, глупый только не заметит.
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maior-60
1489417902
Насчет Кокоши согласен на100%, полное днище, давно не прогрессирует, талант и способности разменял на скандалы и склоки.
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subbotaspartak
1489424852
Только чтоб не разовая акция, А потом раздавать облигации. Взял Бухара, пущай в сборной поучится, Глядишь получится.
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Мары
1489562085
Спартак постепенно становится базовым клубом сборной. И это прекрасно.
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МУМИЁ
1489905633
Привлекать нужно молодёжь. Спартак классная команда, но это не уровень сборной, тем более легионеров в Спартаке треть от состава. Где вы увидели базу?
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