Черчесов: «Я следовал исключительно спортивному принципу, не вызвав Кокорина на матчи сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что его решение о невызове нападающего «Зенита» Александра Кокорина на ближайшие товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией было принято исключительно по спортивному принципу. При этом он отметил, что недавняя история с выездом футболиста на встречную полосу оставила неприятный осадок.

– Чем впечатлил Александр Бухаров кроме гола «Манчестер Юнайтед»?

– Мы смотрели матчи команд на сборах, было видно, что он в хорошей форме. До «МЮ» он еще два мяча забил и отдал две голевые, если мне память не изменяет. Мы видим объем его работы. Опять же, для нашей системы нужен такой игрок. В составе нет Кокорина, Смолов пока в списке, но из-за травмы под большим вопросом. Двери сборной открыты, ничего удивительного в вызове Бухарова нет.

– Какие футболисты из списка под вопросом из-за травм?

– Кроме Смолова еще Глушаков. Вы видите, что в списке много футболистов. Это из-за того, что Фернандес, Глушаков и Смолов могут не сыграть. Хотя вчера еще и Жиркова из-за травмы поменяли, Кудряшов по этой же причине не играл. Сегодня еще матч тура, еврокубки, потом полноценный тур.

– На ваши тактические решения отказ Березуцкого как-то повлияет?

– Если вы обратили внимание, то мы переходим на систему в три центральных защитника по разным причинам. Оцениваем свои возможности и выстраиваем то, что необходимо для конкурентоспособности.

– Нынешний состав – примерный ориентир для Кубка Конфедераций?

– По большому счету, да.

– Кокорина нет исключительно по футбольным причинам?

– Я летал на игру против «Андерлехта», смотрел другие матчи. Все решения были сделаны по спортивному принципу. Никакой связи с его нарушением правил дорожного движения нет. Понятно, что когда игроков сборной преследует такой шлейф – это неприятно. Я всем это сказал на первом сборе, они знают. Есть вещи, которым футболист сборной должен соответствовать в нескольких аспектах. Но мы здесь не воспитанием занимаемся, а смотрим, кто на что готов.

Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной