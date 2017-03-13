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«Челси» встретится с «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии

13 марта 2017, 22:00
9

В понедельник состоится интересный матч четвертьфинальной стадии Кубка Англии, в котором «Челси» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Помимо традиционного противостояния этих команд можно отметить главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, который имеет опыт работы и в составе лондонского клуба. В любом случае, нас ждет очень интересная игра!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 22:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Челси Манчестер Юнайтед
Комментарии (9)
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Smolov90
1489391898
Встречаются две очень интересные команды с еще более интересной историей противостояний. В составе двух клубов собраны одни из лучших игроков мира. Так же надо отметить двух выдающихся тренеров. И поэтому, пусть ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙЩИЙ.
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MUFC_2000
1489398389
Без ибры тяжко будет, кто забивать будет?
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denisov
1489400861
Интересная будет битва
Ответить
alexis02lion
1489405475
Посмотрим кто сильнее на короткой дистанции. Чемпионат одно дело, в кубках всё проще. Тут многое от характера и настроя зависит. Моур и его подопечные вроде говорят, что много трофеев хотят выиграть прямо сейчас, вот и посмотрим, только слова или на деле. А так я за систему Конте.
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Berikosha
1489406732
Сдейлайте мне подарок парни как раз динюха))))
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agrmark
1489406931
Хорошая должна быть игра!
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GenghisKhan
1489427506
Сегодня будет бенефис Мики, Погба и Эрреры!!! А на самом деле хотелось бы, чтобы был зрелищный футбол, а не акцент на около футбольные вещи.
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Par Mezan
1489428551
С удовольствием посмотрю, - да просто интересно, как поведёт себя МЮ перед Ростсельмашем, какова диспозиция и кто "на сохранении". Прогноз - МЮ проиграет! И сегодня, и 16 марта! С ув.
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$CHELSEA$
1489437624
Челси- мю 2:0
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