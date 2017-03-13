«Челси» встретится с «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии

В понедельник состоится интересный матч четвертьфинальной стадии Кубка Англии, в котором «Челси» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Помимо традиционного противостояния этих команд можно отметить главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, который имеет опыт работы и в составе лондонского клуба. В любом случае, нас ждет очень интересная игра!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 22:45, не пропустите!

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