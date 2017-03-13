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    «Челси» встретится с «МЮ» в 1/4 финала Кубка Англии

    В понедельник состоится интересный матч четвертьфинальной стадии Кубка Англии, в котором «Челси» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Помимо традиционного противостояния этих команд можно отметить главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью, который имеет опыт работы и в составе лондонского клуба. В любом случае, нас ждет очень интересная игра!

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2017 22:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 13 марта 2017, 23:40

      Челси- мю 2:0

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 марта 2017, 21:09

      С удовольствием посмотрю, - да просто интересно, как поведёт себя МЮ перед Ростсельмашем, какова диспозиция и кто "на сохранении". Прогноз - МЮ проиграет! И сегодня, и 16 марта! С ув.

      1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 13 марта 2017, 20:51

      Сегодня будет бенефис Мики, Погба и Эрреры!!! А на самом деле хотелось бы, чтобы был зрелищный футбол, а не акцент на около футбольные вещи.

      1
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      Рейтинг: +173

      agrmark 13 марта 2017, 15:08

      Хорошая должна быть игра!

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 марта 2017, 15:05

      Сдейлайте мне подарок парни как раз динюха))))

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 13 марта 2017, 14:44

      Посмотрим кто сильнее на короткой дистанции. Чемпионат одно дело, в кубках всё проще. Тут многое от характера и настроя зависит. Моур и его подопечные вроде говорят, что много трофеев хотят выиграть прямо сейчас, вот и посмотрим, только слова или на деле. А так я за систему Конте.

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      Рейтинг: +790

      denisov 13 марта 2017, 13:27

      Интересная будет битва

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 13 марта 2017, 12:46

      Без ибры тяжко будет, кто забивать будет?

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      Рейтинг: +169

      Smolov90 13 марта 2017, 10:58

      Встречаются две очень интересные команды с еще более интересной историей противостояний. В составе двух клубов собраны одни из лучших игроков мира. Так же надо отметить двух выдающихся тренеров. И поэтому, пусть ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙЩИЙ.

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