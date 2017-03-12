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    Фаулер: «Ливерпулю» требуются несколько опытных игроков»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что команде не хватает опытных футболистов. Ветеран призвал приобрести нескольких игроков среднего возраста.

    «Ливерпуль» – молодая команда. Им требуется больше опыта. Я не говорю о 30-летних игроках или тех, кто на закате своей карьеры. Но несколько 25-летних футболистов, думаю, сделали «Ливерпуль» более конкурентоспособным», – заявил Фаулер.

    «Ливерпуль» после 27 матчей в чемпионате Англии идет на четвертом месте в турнирной таблице.

    Источник: Tribalfootball

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    12.03.2017 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 12 марта 2017, 12:05

      Какой то намёк на Гетце походу!!!

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