Фаулер: «Ливерпулю» требуются несколько опытных игроков»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что команде не хватает опытных футболистов. Ветеран призвал приобрести нескольких игроков среднего возраста.

«Ливерпуль» – молодая команда. Им требуется больше опыта. Я не говорю о 30-летних игроках или тех, кто на закате своей карьеры. Но несколько 25-летних футболистов, думаю, сделали «Ливерпуль» более конкурентоспособным», – заявил Фаулер.

«Ливерпуль» после 27 матчей в чемпионате Англии идет на четвертом месте в турнирной таблице.