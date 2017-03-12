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  • Сакала: «В «Спартаке-2» мне разрешили делать на поле все, что захочу»

Сакала: «В «Спартаке-2» мне разрешили делать на поле все, что захочу»

12 марта 2017, 08:54
12

Новичок «Спартака» замбийский нападающий Фэшн Сакала отметил большое внимание к нему со стороны клуба. 19-летний форвард на первоначальном этапе карьеры за красно-белых будет выступать за «Спартак-2».

«Мне нравится эта команда! Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько — отличный человек, я его очень ценю. Он все время уделяет мне внимание, работает со мной. Мне очень нравится дух команды, настрой игроков. Они очень поддержали меня, когда я приехал к ним. И тренировки просто отличные.

Что Гунько сказал мне при первой встрече? «Фэшн, добро пожаловать в «Спартак». Не стесняйся, будь как дома. Я хочу, чтобы ты выступал так же, как играл в Замбии. Покажи мне свою лучшую игру, которая помогла тебе сюда приехать. Я даю тебе свободу – делай на поле то, что ты захочешь», – заявил Сакала.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2
Комментарии (12)
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LeXxX282828
1489301295
Это точно!
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maksspartak
1489302732
удачи парню ))
Ответить
сергей николаевич
1489303037
))) русским бы так разрешали
Ответить
VIPded
1489303465
На скамейке запасных такой вольности не будет...)))
Ответить
Дмитрий1515
1489305865
Прорвется в основу Спартака!
Ответить
Cuervo
1489306804
Удачи
Ответить
VVM1964
1489309083
А ЧТО , МОЖЕТ ВЫРАСТЕТ В БОЛЬШОГО ИГРОКА ? УДАЧИ .
Ответить
aurora5858
1489309923
Он звезда?
Ответить
BANNIKOV1970
1489311387
гарсия уже в первом тайме за локти должен был уйти с поля газ нюхать
Ответить
Joko21
1489320532
главное, что бы толк был
Ответить
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