Сакала: «В «Спартаке-2» мне разрешили делать на поле все, что захочу»

Новичок «Спартака» замбийский нападающий Фэшн Сакала отметил большое внимание к нему со стороны клуба. 19-летний форвард на первоначальном этапе карьеры за красно-белых будет выступать за «Спартак-2».

«Мне нравится эта команда! Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько — отличный человек, я его очень ценю. Он все время уделяет мне внимание, работает со мной. Мне очень нравится дух команды, настрой игроков. Они очень поддержали меня, когда я приехал к ним. И тренировки просто отличные.

Что Гунько сказал мне при первой встрече? «Фэшн, добро пожаловать в «Спартак». Не стесняйся, будь как дома. Я хочу, чтобы ты выступал так же, как играл в Замбии. Покажи мне свою лучшую игру, которая помогла тебе сюда приехать. Я даю тебе свободу – делай на поле то, что ты захочешь», – заявил Сакала.