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    Сакала: «В «Спартаке-2» мне разрешили делать на поле все, что захочу»

    Новичок «Спартака» замбийский нападающий Фэшн Сакала отметил большое внимание к нему со стороны клуба. 19-летний форвард на первоначальном этапе карьеры за красно-белых будет выступать за «Спартак-2».

    «Мне нравится эта команда! Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько — отличный человек, я его очень ценю. Он все время уделяет мне внимание, работает со мной. Мне очень нравится дух команды, настрой игроков. Они очень поддержали меня, когда я приехал к ним. И тренировки просто отличные.

    Что Гунько сказал мне при первой встрече? «Фэшн, добро пожаловать в «Спартак». Не стесняйся, будь как дома. Я хочу, чтобы ты выступал так же, как играл в Замбии. Покажи мне свою лучшую игру, которая помогла тебе сюда приехать. Я даю тебе свободу – делай на поле то, что ты захочешь», – заявил Сакала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 08:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 марта 2017, 15:08

      главное, что бы толк был

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 12 марта 2017, 12:36

      гарсия уже в первом тайме за локти должен был уйти с поля газ нюхать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 марта 2017, 12:12

      Он звезда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 12 марта 2017, 11:20

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 12 марта 2017, 11:04

      Прорвется в основу Спартака!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 марта 2017, 10:24

      На скамейке запасных такой вольности не будет...)))

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 12 марта 2017, 10:17

      ))) русским бы так разрешали

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 марта 2017, 10:12

      удачи парню ))

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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 12 марта 2017, 09:48

      Это точно!

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 марта 2017, 09:35

      давай в основу

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