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    Верхейен: «Клопп выжимает футболистов как лимон»

    Бывший тренер «Манчестер Сити» по физической подготовке Раймонд Верхейен подверг критике метод работы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

    «Он может сказать, что является успешным тренером. Но какой ценой для игроков? Если специалист выжимает футболиста как лимон, то это может действовать лишь на короткий срок. Так не получится действовать на протяжении пяти-шести лет. Таким образом, через два года команде надо менять тренера или менять половину команды. Клоппу надо стать более гибким, чего пока не происходит», – заявил Верхейен.

    «Ливерпуль» после 27 матчей в чемпионате Англии идет на четвертом месте в турнирной таблице.

    Источник: Tribalfootball

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    12.03.2017 07:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 13 марта 2017, 14:41

      не знаю как на счет сока, но мне кажется надо продать Коутиньо. он явно играет без искры и это очень огорчает.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 марта 2017, 10:53

      В этом смысле Клопп является прямым наследником Лобановского.

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