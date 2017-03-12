Верхейен: «Клопп выжимает футболистов как лимон»

Бывший тренер «Манчестер Сити» по физической подготовке Раймонд Верхейен подверг критике метод работы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Он может сказать, что является успешным тренером. Но какой ценой для игроков? Если специалист выжимает футболиста как лимон, то это может действовать лишь на короткий срок. Так не получится действовать на протяжении пяти-шести лет. Таким образом, через два года команде надо менять тренера или менять половину команды. Клоппу надо стать более гибким, чего пока не происходит», – заявил Верхейен.

«Ливерпуль» после 27 матчей в чемпионате Англии идет на четвертом месте в турнирной таблице.