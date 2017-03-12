Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Покеттино: «Уважаем «Миллоулл», матч с ними будет очень сложным»

Покеттино: «Уважаем «Миллоулл», матч с ними будет очень сложным»

12 марта 2017, 01:37

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла».

«Они отлично смотрелись в предыдущих стадиях, и мы обязательно учтем это. Мы уважаем их, матч с ними будет очень сложным и важным. Для нас это не только встреча с «Миллоуллом», но и шанс пробиться в полуфинал на «Уэмбли». Это огромная цель и огромное испытание. Уважаем соперника и постараемся показать лучшее, на что способны», — сказал аргентинец.

Встреча на «Уайт Харт Лейн» начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Тоттенхэм»
Англия. Кубок Тоттенхэм Миллуолл Почеттино Маурисио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
1
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Кубок Англии. «Манчестер Сити» победил на «Уэмбли» «Челси» (1:0) и взял трофей в 8-й раз
16 мая
2
Кубок Англии. «Челси» вышел в финал, победив «Лидс»
26 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на «Уэмбли» добился волевой победы над клубом из Чемпионшипа (2:1)
26 апреля
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» надел майку соперника прямо по ходу матча
5 апреля
1
Кубок Англии. «Арсенал» вылетел от команды Чемпионшипа
4 апреля
5
Кубок Англии. «Челси» устроил казнь клубу 3-го дивизиона (7:0)
4 апреля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» устроил расправу «Ливерпулю» (4:0), у Холанда хет-трик
4 апреля
4
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
9 марта
Реакция Гвардиолы на дисквалификацию
8 марта
Кубок Англии. «Манчестер Сити» выбил «Ньюкасл»
8 марта
Кубок Англии. «Челси» с трудом прошел 6-ю команду Чемпионшипа
7 марта
1
Кубок Англии. «Арсенал» не без труда прошел клуб из 3-го дивизиона (2:1)
7 марта
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел аутсайдера АПЛ (3:1)
7 марта
1
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
Кубок Англии. 1+1 Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Брайтон» (3:0)
15 февраля
Узбекистанец Хусанов – лучший игрок матча «Манчестер Сити»
14 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел команду из 4-го по силе дивизиона (2:0)
14 февраля
Кубок Англии. «Челси» выбил бывший клуб Слуцкого (4:0), у Нету хет-трик, у Делапа 2 ассиста
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел после поражения от «Брайтона»
11 января
6
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Владелец клуба 6-й лиги, прошедшего в Кубке команду АПЛ, признался, что купил его после запоя
11 января
11
Кубок Англии. «Челси» вышел в 1/16 финала, впервые победив после увольнения Марески
11 января
72-миллионный новичок «Ман Сити» повторил достижение Агуэро
10 января
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Клуб АПЛ вылетел из Кубка Англии от команды 6-го дивизиона, которую тренирует Руни
10 января
1
Реакция Гвардиолы на поражение «Сити» в финале Кубка Англии
2025.05.17 22:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+