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    Покеттино: «Уважаем «Миллоулл», матч с ними будет очень сложным»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла».

    «Они отлично смотрелись в предыдущих стадиях, и мы обязательно учтем это. Мы уважаем их, матч с ними будет очень сложным и важным. Для нас это не только встреча с «Миллоуллом», но и шанс пробиться в полуфинал на «Уэмбли». Это огромная цель и огромное испытание. Уважаем соперника и постараемся показать лучшее, на что способны», — сказал аргентинец.

    Встреча на «Уайт Харт Лейн» начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    12.03.2017 01:37
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