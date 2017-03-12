Покеттино: «Уважаем «Миллоулл», матч с ними будет очень сложным»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла».

«Они отлично смотрелись в предыдущих стадиях, и мы обязательно учтем это. Мы уважаем их, матч с ними будет очень сложным и важным. Для нас это не только встреча с «Миллоуллом», но и шанс пробиться в полуфинал на «Уэмбли». Это огромная цель и огромное испытание. Уважаем соперника и постараемся показать лучшее, на что способны», — сказал аргентинец.

Встреча на «Уайт Харт Лейн» начнется в 17:00 по московскому времени.