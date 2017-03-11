Бубнов: «ЦСКА использовал матч с «Томью» для отработки связей в атаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что футболисты ЦСКА использовали матч 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) для налаживания связей в атаке. По словам специалиста, именно линия нападения является самой проблемной для московского клуба.

«Какие тут могут быть комментарии? ЦСКА сыграл в экономном режиме, и хотя Гончаренко говорил о потере концентрации в некоторых эпизодах, я думаю, армейцы скорее не хотели получить травмы накануне более важных матчей. Ясное дело, что серьезного давления соперник им оказать не мог.

В каком-то смысле ЦСКА использовал эту игру для налаживания связей в атаке – самой проблемной зоне команды. На фоне «Томи» можно было отработать действия в нападении, посмотреть в деле ближайший резерв и так далее. В этом плане матч хозяевам удался – Витиньо и Ионов забили, вышли на поле Миланов, Чалов и Оланаре», – сказал Бубнов.

После данного результата ЦСКА набрал 36 очков и сравнялся по баллам с идущим вторым «Зенитом». «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице.