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    Бубнов: «ЦСКА использовал матч с «Томью» для отработки связей в атаке»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что футболисты ЦСКА использовали матч 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) для налаживания связей в атаке. По словам специалиста, именно линия нападения является самой проблемной для московского клуба.

    «Какие тут могут быть комментарии? ЦСКА сыграл в экономном режиме, и хотя Гончаренко говорил о потере концентрации в некоторых эпизодах, я думаю, армейцы скорее не хотели получить травмы накануне более важных матчей. Ясное дело, что серьезного давления соперник им оказать не мог.

    В каком-то смысле ЦСКА использовал эту игру для налаживания связей в атаке – самой проблемной зоне команды. На фоне «Томи» можно было отработать действия в нападении, посмотреть в деле ближайший резерв и так далее. В этом плане матч хозяевам удался – Витиньо и Ионов забили, вышли на поле Миланов, Чалов и Оланаре», – сказал Бубнов.

    После данного результата ЦСКА набрал 36 очков и сравнялся по баллам с идущим вторым «Зенитом». «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.03.2017 21:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 марта 2017, 03:26

      Молодцы, жаль что это была всего лишь "Томь"...

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 12 марта 2017, 02:26

      Прям провидец,а так бы никто и не заметил!!!!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 12 марта 2017, 01:26

      да каждая игра - налаживание связей... вот уж мудрец...

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