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  • Бубнов: «ЦСКА использовал матч с «Томью» для отработки связей в атаке»

Бубнов: «ЦСКА использовал матч с «Томью» для отработки связей в атаке»

11 марта 2017, 21:49
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что футболисты ЦСКА использовали матч 19-го тура РФПЛ против «Томи» (4:0) для налаживания связей в атаке. По словам специалиста, именно линия нападения является самой проблемной для московского клуба.

«Какие тут могут быть комментарии? ЦСКА сыграл в экономном режиме, и хотя Гончаренко говорил о потере концентрации в некоторых эпизодах, я думаю, армейцы скорее не хотели получить травмы накануне более важных матчей. Ясное дело, что серьезного давления соперник им оказать не мог.

В каком-то смысле ЦСКА использовал эту игру для налаживания связей в атаке – самой проблемной зоне команды. На фоне «Томи» можно было отработать действия в нападении, посмотреть в деле ближайший резерв и так далее. В этом плане матч хозяевам удался – Витиньо и Ионов забили, вышли на поле Миланов, Чалов и Оланаре», – сказал Бубнов.

После данного результата ЦСКА набрал 36 очков и сравнялся по баллам с идущим вторым «Зенитом». «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (3)
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vovan55
1489271207
да каждая игра - налаживание связей... вот уж мудрец...
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RUSARM
1489274782
Прям провидец,а так бы никто и не заметил!!!!
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арейская
1489278390
Молодцы, жаль что это была всего лишь "Томь"...
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