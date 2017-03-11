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    Клопп признал, что «Ливерпуль» может не попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона

    Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп выразил мнение, что его подопечные могут не пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. По его словам, в АПЛ есть много топ-команд, которые не уверены, что попадут в четверку сильнейших.

    «Конечно, все в наших руках. Сейчас мы должны думать о том, как пробиться в Лигу чемпионов. Если команда не достигнет этой цели, то будет разочарована, потому что «Ливерпуль» должен быть там. Можем ли мы не попасть туда? Да, потому что в АПЛ много сильных соперников. Есть шесть-семь команд, которые не уверены, что они попадут в четверку сильнейших», – сказал Клопп.

    На данный момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место, имея в активе 56 очков.

    Источник: Goal.com

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    11.03.2017 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 13 марта 2017, 09:03

      это что? немножко задний ход, или пророчество КЛООПА?

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