Клопп признал, что «Ливерпуль» может не попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юргенн Клопп выразил мнение, что его подопечные могут не пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. По его словам, в АПЛ есть много топ-команд, которые не уверены, что попадут в четверку сильнейших.

«Конечно, все в наших руках. Сейчас мы должны думать о том, как пробиться в Лигу чемпионов. Если команда не достигнет этой цели, то будет разочарована, потому что «Ливерпуль» должен быть там. Можем ли мы не попасть туда? Да, потому что в АПЛ много сильных соперников. Есть шесть-семь команд, которые не уверены, что они попадут в четверку сильнейших», – сказал Клопп.

На данный момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место, имея в активе 56 очков.