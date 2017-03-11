Новый президент «Палермо»: «Если мы не сохраним место в Серии А — съем десять сэндвичей подряд»

Новый президент «Палермо» Пол Баккальини поделился планами на случай, если клуб по итогам сезона отправится в Серию Б.

«Если бы не сохраним место в Серии А — я съем десять панини с селезенкой (традиционное блюдо уличной кухни Палермо — прим. «Бомбардира») подряд», — сказал 33-летний американец итальянского происхождения в интервью Mediagol.

Баккальини вступил в должность президента 6-го марта, сменив Маурицио Дзампарини.

После 27-ми туров чемпионата Италии сицилийский клуб занимает 18-е место в турнирной таблице.