Мутко заявил, что Россия обязательно получит своего представителя в совете ФИФА

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что в совете ФИФА обязательно появится российский представитель. Ранее Международная федерация футбола не допустила главу РФС до выборов из-за его должности в правительстве страны.

«Представитель России в ФИФА? Мы найдем возможность сотрудничества. Его наличие или отсутствие ни на что не влияет. Когда будут выборы – тогда появится, все у нас появится», – сказал Мутко.

Напомним, Мутко являлся членом совета ФИФА (до 2016 года – исполком ФИФА) с 2009 года.