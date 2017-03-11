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    Участие Каборе в матче с «Локомотивом» маловероятно

    Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, сообщил, что буркиниец вряд ли сможет помочь «быкам» во встрече 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Напомним, что 29-летний игрок также пропустил и предыдущий поединок «горожан» против «Спартака» (2:2).

    «Каборе уже тренируется и набирает форму, а сыграет ли он – станет ясно по его состоянию. Думаю, что такое маловероятно. Если он не будет играть, то я не сомневаюсь, что «Локомотив» может выиграть. Когда Шарль не играет, «Краснодар» пропускает примерно по два мяча», – сказал Селюк.

    Матч «Локомотив» – «Краснодар» состоится в Москве в понедельник, 13 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2017 13:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 13 марта 2017, 04:16

      Хороший игрок, здоровья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 марта 2017, 11:22

      надо набирать очки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 марта 2017, 09:25

      И это после зимней подготовки, что скажете Шалимов?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 11 марта 2017, 16:33

      У бычков проблем выше крыши.Шанс на победу очень большой...

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 11 марта 2017, 16:06

      Вот же Ванга!!!

      -1
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