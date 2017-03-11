Участие Каборе в матче с «Локомотивом» маловероятно

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, сообщил, что буркиниец вряд ли сможет помочь «быкам» во встрече 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Напомним, что 29-летний игрок также пропустил и предыдущий поединок «горожан» против «Спартака» (2:2).

«Каборе уже тренируется и набирает форму, а сыграет ли он – станет ясно по его состоянию. Думаю, что такое маловероятно. Если он не будет играть, то я не сомневаюсь, что «Локомотив» может выиграть. Когда Шарль не играет, «Краснодар» пропускает примерно по два мяча», – сказал Селюк.

Матч «Локомотив» – «Краснодар» состоится в Москве в понедельник, 13 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.