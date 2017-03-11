Молодежное первенство. «Спартак» отправил в ворота «Анжи» девять мячей

В матче 19-го тура молодежного первенства чемпионата России «Спартак» у себя дома нанес «Анжи» сокрушительное поражение со счетом 1:9. Отметим, что три гола красно-белые забили с пенальти, дублем в составе хозяев отметился Кирилл Феофилактов.

После данной победы «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице, «Анжи» остался на пятой позиции.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 19-й тур

Спартак (мол.) – Анжи (мол.) – 9:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Цыганков, 7; 1:1 – Магомедов, 15; 2:1 – Бабаев, 25; 3:1 – Рассказов, 40; 4:1 – Феофилактов, 52; 5:1 – Ломовицкий, 53; 6:1 – Феофилактов, 59; 7:1 – Миронов, 63 (с пенальти); 8:1 – Никулин, 76 (с пенальти); 9:1 – Бакаев, 84 (с пенальти).

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства