Кирьяков: «У «Арсенала» каждая игра – финал. Будем бороться за выживание до последнего»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итог матча 19-го тура РФПЛ против «Урала», в котором тульская команда одержала победу со счетом 2:0. По его словам, соперник не был достаточно готов физически в связи с большой нагрузкой, выпавшей на команду в последнее время.

«Не сказал бы, что «Урал» был совсем плох. Наверное, на их игре сказалось то, что они проводили третий матч за 10 дней. После 120 минут в Кубке России и непростой игры с «Амкаром», сегодня было видно, что игроки недостаточно свежи.

У «Арсенала» же каждая игра практически как финальная. Мы боремся за выживание. Будем биться и цепляться за шанс до последней игры», – сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».

После данной победы «Арсенал» набрал 15 очков и покинул зону вылета турнирной таблицы чемпионата России.