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    Нобоа: «Манчестер Юнайтед» – это космос. Но наши шансы на выход в четвертьфинал – 50 на 50»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По его словам, донской клуб имеет все шансы, чтобы пробиться в четвертьфинал.

    – Тяжело играть против такого великого клуба, но мы уже доказали, что для нас это не преграда. Мы бились до конца, бегали через не могу, боролись – еще игра впереди, посмотрим, что там будем.

    – После «Баварии» «Манчестер Юнайтед» уже не так страшен?

    – (улыбается) Нет, почему? Для «Ростова» это еще одна игра с отличным соперником. Конечно, мы все волновались перед матчем – ведь это вечеринка, это космос! Но мы боремся в каждой игре, бьемся за победу в каждом матче. Здорово было посмотреть свой уровень в игре с «МЮ», на что мы способны против них.

    – Как расцените шансы «Ростова» в ответной игре?

    – 50 на 50. В футболе все возможно, тем более, уверен, у нас будут неплохие шансы на контратаках, может, удастся забить. Нас ждет непростые 90 минут.

    Напомним, ответная встреча 1/8 финала между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.03.2017 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 22:02

      но забить надо кровь из носа.... и армянину ключицу сломать..

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 10 марта 2017, 19:59

      Да при желании и хорошим настроем вы их пройдете, желаю удачи

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