Нобоа: «Манчестер Юнайтед» – это космос. Но наши шансы на выход в четвертьфинал – 50 на 50»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). По его словам, донской клуб имеет все шансы, чтобы пробиться в четвертьфинал.

– Тяжело играть против такого великого клуба, но мы уже доказали, что для нас это не преграда. Мы бились до конца, бегали через не могу, боролись – еще игра впереди, посмотрим, что там будем.

– После «Баварии» «Манчестер Юнайтед» уже не так страшен?

– (улыбается) Нет, почему? Для «Ростова» это еще одна игра с отличным соперником. Конечно, мы все волновались перед матчем – ведь это вечеринка, это космос! Но мы боремся в каждой игре, бьемся за победу в каждом матче. Здорово было посмотреть свой уровень в игре с «МЮ», на что мы способны против них.

– Как расцените шансы «Ростова» в ответной игре?

– 50 на 50. В футболе все возможно, тем более, уверен, у нас будут неплохие шансы на контратаках, может, удастся забить. Нас ждет непростые 90 минут.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:05 по московскому времени.