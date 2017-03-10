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    Мхитарян: «Удалось сделать армянам подарок»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил представителей армянской диаспоры, пришедших поддержать его на стадион в Ростове-на-Дону в ходе первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Напомним, что он стал автором единственного гола своей команды в этой встрече.

    «Армянская диаспора достаточно большая в Ростове-на-Дону. И я хочу поблагодарить тем, пришел поддержать меня. Думаю, мне удалось сделать им подарок, забив гол», – сказал Мхитарян после матча.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.03.2017 06:39
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 марта 2017, 18:53

      Этот подарок каким армянам? Наверное тем, которые живут в Манчестере? Стебается, нехороший человек. Сказал бы, что профессионал, что выходит и играет, а тут за Ростовскую армянскую диаспору толкует. Не иначе как издевается, редиска.

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 10 марта 2017, 18:43

      это что такое армяне против РОСТОВА что ли не пойму

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 марта 2017, 18:04

      Если "РОСТОВ" захочет, то результат по сумме двух встреч вполне может быть в ЕГО пользу, даже если Генрик забьёт в Манчестере вместе с Ибрагимовичем.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 марта 2017, 12:21

      Ибрагимович сделал подарок всем! Гениальная передача в два касания под удар Мхитаряна... Ну, и Калачёв с Бухаровым ответили достойно, причём оба!
      В ответной встрече у Бердыева не будет Гацкана и Калачёва. Не исключаю, что в стартовом составе он выпустит сразу всю тройку: Бухарова, Полоза и Азмуна. Бухарова на острие атаки, а Полоз и Азмун вполне способны сыграть и из глубины, и на позиции полузащитников. Забивать всё равно нужно. И лучше - не один гол.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > cska-62 10 марта 2017, 16:25

      Надеюсь, что Ростову удастся забить и не пропустить, ну или забить на один больше чем МЮ!!))
      болеем за наших!!))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Atoniq 10 марта 2017, 23:11

      Ясное дело! К тому же, "МЮ" дома играет отнюдь не безгрешно... А вот за Иброй нужно следить и следить... Тем более, что он сейчас задействован только в Лиге Чемпионов, а в АПЛ отдыхает из-за дисквалификации...

      2
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > cska-62 11 марта 2017, 03:08

      Этот хитрозадый швед не сам заколотит так кому-нибудь выкатит,как было в первой игре, так что глаз да глаз за ним, ну и за остальными тоже надо))) ЛЕ как никак!!!;)))

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 марта 2017, 11:48

      Да ладно... Ему Ашот с Самвелом просто не подсказали в какие ворота бить нужно. Вот и попал в те, какие ближе были. Диаспоре нужно было голосом погромче отработать, тогда-бы 2:0 !!!

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > ribavadim 10 марта 2017, 12:03

      к сожалению для тебя и болельщиков Ростова, он и без подсказок Ашота и Самвела забил туда куда нужно было

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > diadushka 10 марта 2017, 12:44

      Наверное ,тогда , к счастью для тебя , что тоже вполне не х..во!

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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 10 марта 2017, 11:22

      Он или дебил ,или прикидывается.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 11:16

      Да писец гостинцев на привез, чтоб в ответке в свои забил, армянин ты наш.

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 10 марта 2017, 10:02

      Сделал подарок Армянам и насрал в душу россиянам... Тьфу...

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      Рейтинг: +1894

      lek! 10 марта 2017, 10:02

      Тебе надо было в город выйти , тогда бы ответный подарок выхватил бы .

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 10 марта 2017, 09:46

      Угу! Ростовские армяне на радостях устроили карнавал.

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