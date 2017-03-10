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Мхитарян: «Удалось сделать армянам подарок»

10 марта 2017, 06:39
32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил представителей армянской диаспоры, пришедших поддержать его на стадион в Ростове-на-Дону в ходе первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Напомним, что он стал автором единственного гола своей команды в этой встрече.

«Армянская диаспора достаточно большая в Ростове-на-Дону. И я хочу поблагодарить тем, пришел поддержать меня. Думаю, мне удалось сделать им подарок, забив гол», – сказал Мхитарян после матча.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Ростов Мхитарян Генрих
Комментарии (32)
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Тяп-Ляп.
1489120900
Да Ростовские армяне-вовсе уже и не армяне,а Донские казаки.
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СашкаГуров
1489123464
армянский санта блеать
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a-rakhmatov
1489124215
Оказал медвежью услугу ростовским армянам......
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dyema
1489124520
Сделал-бы лучший подарок, забив в свои ворота)))
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Тамхар
1489125713
Не пойму, глуп он или издевается? Какой подарок ростовским армянам, Генрих? Ты чего, совсем уже? Обо.рал ты им настроение и все, больше ничего ты не сделал. Мы бы поняли, если бы ты сказал дежурные фразы - профессионал, мол, не мог иначе и т.д. А ты про какой-то подарок... Они что за тебя болели? Они за Ростов болели! Подарок, блин, он преподнес...
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Icemennn
1489126538
Мог бы и не делать, хотя бы в Ростове ((
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Микояновский мясокомбинат
1489128411
Угу! Ростовские армяне на радостях устроили карнавал.
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lek!
1489129340
Тебе надо было в город выйти , тогда бы ответный подарок выхватил бы .
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Atoniq
1489129379
Сделал подарок Армянам и насрал в душу россиянам... Тьфу...
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cska-62
1489137705
Ибрагимович сделал подарок всем! Гениальная передача в два касания под удар Мхитаряна... Ну, и Калачёв с Бухаровым ответили достойно, причём оба! В ответной встрече у Бердыева не будет Гацкана и Калачёва. Не исключаю, что в стартовом составе он выпустит сразу всю тройку: Бухарова, Полоза и Азмуна. Бухарова на острие атаки, а Полоз и Азмун вполне способны сыграть и из глубины, и на позиции полузащитников. Забивать всё равно нужно. И лучше - не один гол.
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