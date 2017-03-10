Мхитарян: «Удалось сделать армянам подарок»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил представителей армянской диаспоры, пришедших поддержать его на стадион в Ростове-на-Дону в ходе первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом». Напомним, что он стал автором единственного гола своей команды в этой встрече.

«Армянская диаспора достаточно большая в Ростове-на-Дону. И я хочу поблагодарить тем, пришел поддержать меня. Думаю, мне удалось сделать им подарок, забив гол», – сказал Мхитарян после матча.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 16 марта.