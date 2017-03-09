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    Мхитарян: «Будем надеяться, что уезжаю из Ростова-на-Дону без травм»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, ставший автором гола в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова», поделился эмоциями от игры. По словам хавбека, после гола российской команды, характер матча поменялся.

    «Первый тайм вышел спокойным, кроме гола, в нем ничего и не было. Я рад, что удалось забить, мы были довольны тем, что вышли вперед, но соперник сравнял счет, и все изменилось. Будем надеяться, что я уезжаю из Ростова-на-Дону без травм, и мы продолжим бороться в следующей игре», – сказал Мхитарян.

    Ответная встреча состоится 16 марта в Англии.

    Источник: BBC

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    09.03.2017 23:36
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 10 марта 2017, 00:44

      ...Граната "сломал"-играл грубо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 марта 2017, 00:00

      Ростовские армяне лучше, чем английские армяне! Чем лучше ? - тем, что ростовские! Ростсельмаш!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 марта 2017, 23:45

      Надейся

      2
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