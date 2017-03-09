Мхитарян: «Будем надеяться, что уезжаю из Ростова-на-Дону без травм»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, ставший автором гола в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова», поделился эмоциями от игры. По словам хавбека, после гола российской команды, характер матча поменялся.

«Первый тайм вышел спокойным, кроме гола, в нем ничего и не было. Я рад, что удалось забить, мы были довольны тем, что вышли вперед, но соперник сравнял счет, и все изменилось. Будем надеяться, что я уезжаю из Ростова-на-Дону без травм, и мы продолжим бороться в следующей игре», – сказал Мхитарян.

Ответная встреча состоится 16 марта в Англии.