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    Бубнов: «Моуринью, увидев ростовский «огород» опешил. Считаю, «Ростов» дома не уступит»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». По мнению Бубнова, плохое качество ростовского газона может сыграть на руку россиянам.

    «Конечно, Жозе Моуринью, увидев ростовский «огород», опешил, а его недовольство вполне понятно. Никакой боязни «Ростова» у англичан нет. Просто когда ты играешь на зеленых коврах и в комфортных условиях, а потом приезжаешь на огород, хочешь-не хочешь, но дискомфорт ты испытаешь. Для «Ростова» же это нормальная ситуация. Больше того, они на этом поле уже и игру провели против «Томи». То есть, ростовчане куда лучше к нему адаптированы, чем игроки «Манчестера».

    Как ни крути, но это преимущество нашей команды. Только ли в этом оно будет? Нет. «Ростову» терять нечего. Этим матчем он может лишь набрать «вистов». Проиграет – никто камня в их огород не бросит. Более того, считаю, что «Ростов» дома не уступит», – сказал Бубнов.

    Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.03.2017 19:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +94

      RON72 10 марта 2017, 10:01

      Угадал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 9 марта 2017, 20:28

      Что Ростову хорошо,то МЮ кирдык!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 9 марта 2017, 20:02

      Удачи Ростову кто бы и что не говорил.

      2
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 9 марта 2017, 19:54

      Моуриньо кортохи копнул

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 марта 2017, 19:33

      Бубен все время пророчит истину....надеемся и на этот раз его прогноз материализуется )))

      3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 9 марта 2017, 19:32

      «Конечно, Жозе Моуринью, увидев ростовский «огород», опешил....



      посмотрите, крендель какой, опешил он...

      2
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