Бубнов: «Моуринью, увидев ростовский «огород» опешил. Считаю, «Ростов» дома не уступит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». По мнению Бубнова, плохое качество ростовского газона может сыграть на руку россиянам.

«Конечно, Жозе Моуринью, увидев ростовский «огород», опешил, а его недовольство вполне понятно. Никакой боязни «Ростова» у англичан нет. Просто когда ты играешь на зеленых коврах и в комфортных условиях, а потом приезжаешь на огород, хочешь-не хочешь, но дискомфорт ты испытаешь. Для «Ростова» же это нормальная ситуация. Больше того, они на этом поле уже и игру провели против «Томи». То есть, ростовчане куда лучше к нему адаптированы, чем игроки «Манчестера».

Как ни крути, но это преимущество нашей команды. Только ли в этом оно будет? Нет. «Ростову» терять нечего. Этим матчем он может лишь набрать «вистов». Проиграет – никто камня в их огород не бросит. Более того, считаю, что «Ростов» дома не уступит», – сказал Бубнов.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.