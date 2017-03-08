Феллайни не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» ради клубов из Китая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини дал понять, что не намерен переезжать в Китай. Бельгиец заявил, что хочет продолжить выступление в составе «красных дьяволов».

«Китай – не приоритет для меня. Не хочу покидать «МЮ» ради того, чтобы выступать там. Кроме того, мне пришлось бы завершить карьеру в сборной Бельгии, а я этого не желаю.

Моуринью? Он мог бы попросить меня уйти из клуба, но вместо этого он защищал меня. Никогда этого не забуду», – сказал Феллаини.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Феллаини провел 20 матчей, в которых получил шесть желтых карточек.