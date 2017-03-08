Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Феллайни не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» ради клубов из Китая

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини дал понять, что не намерен переезжать в Китай. Бельгиец заявил, что хочет продолжить выступление в составе «красных дьяволов».

    «Китай – не приоритет для меня. Не хочу покидать «МЮ» ради того, чтобы выступать там. Кроме того, мне пришлось бы завершить карьеру в сборной Бельгии, а я этого не желаю.

    Моуринью? Он мог бы попросить меня уйти из клуба, но вместо этого он защищал меня. Никогда этого не забуду», – сказал Феллаини.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Феллаини провел 20 матчей, в которых получил шесть желтых карточек.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2017 15:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 марта 2017, 17:51

      Маруан ещё затащит. Честно, всегда его недолюбливал, но при Мауре он стал играть очень даже хорошо, пусть и выходя только на замену.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11