Нобоа: «На матч против «Манчестер Юнайтед» «Ростов» выйдет с мыслью о победе»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». По его словам, в данной игре российский клуб будет играть на победу.

«Манчестер Юнайтед» – это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером. Главное – не позволить «Манчестеру» забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.

Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть кто-то, выходя на поле, думает о том, что не сможет справиться или проиграет. Все выходят с мыслью о победе, и мы тоже. Мы уже играли против таких команд, как «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Аякс». Я думаю, с «Манчестером» у нас должно получиться интересное противостояние, надеюсь, что нам хватит сил и везения. Когда встречаешься с таким противником, хочется показать свой уровень», – сказал Нобоа.

Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 16 марта.