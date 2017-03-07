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  • Нобоа: «На матч против «Манчестер Юнайтед» «Ростов» выйдет с мыслью о победе»

Нобоа: «На матч против «Манчестер Юнайтед» «Ростов» выйдет с мыслью о победе»

7 марта 2017, 18:01
26

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». По его словам, в данной игре российский клуб будет играть на победу.

«Манчестер Юнайтед» – это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером. Главное – не позволить «Манчестеру» забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.

Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть кто-то, выходя на поле, думает о том, что не сможет справиться или проиграет. Все выходят с мыслью о победе, и мы тоже. Мы уже играли против таких команд, как «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Аякс». Я думаю, с «Манчестером» у нас должно получиться интересное противостояние, надеюсь, что нам хватит сил и везения. Когда встречаешься с таким противником, хочется показать свой уровень», – сказал Нобоа.

Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 16 марта.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Нобоа Кристиан
Комментарии (26)
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Робинзон
1488899348
удачи землякам приму не осуждая даже поражение с крупным но надеюсь на лучшее, казачки дали повод для оптимистического настроения .
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Max Urbanov
1488899436
Желаю огромной удачи! Это единственный клуб, за который можно гордо болеть! Где есть тренерская работа и желание игроков. Искренне желаю удачи!!!
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Томь вперёд
1488900144
Вперед Ростов! Воплощайте мысли в жизнь!
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Jenea83
1488900572
Только победа а иначе смысла нет выходить на матч
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compka
1488902459
Успехов Ростову!
Ответить
a-rakhmatov
1488904088
Давай, Кристиан покажите англичанам "Кузькину мать".....удачи вам "Ростов")))
Ответить
vladimir-7
1488904637
Дома Ростов дёрнет МЮ.
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спанчес
1488907591
когда-то даже ротор с веретеном дрюкнул этот манчестер юнайтед, причем действующего на тот момент обладателя кубка чемпионов( кажется 0-0 и 2-2)
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policepnz
1488907797
Давай, бл#ть Ростовушка, вперед!!!
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valike35
1488909488
Они не сильнее Баварии, так что только победы пацаны!
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