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    Нобоа: «На матч против «Манчестер Юнайтед» «Ростов» выйдет с мыслью о победе»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». По его словам, в данной игре российский клуб будет играть на победу.

    «Манчестер Юнайтед» – это тяжелейший соперник с большой историей, хорошими игроками и отличным тренером. Главное – не позволить «Манчестеру» забить в первом матче, поскольку гол на чужом поле может иметь решающее значение. Ну и, конечно же, мы постараемся добиться победы в домашнем матче, чтобы чувствовать себя увереннее во второй игре. Но я не думаю, что первая игра дома или на выезде имеет такое уж принципиальное значение.

    Мы отдаем себе отчет, что это будет трудный матч, но тем не менее мы постараемся пройти эту стадию Лиги Европы, потому что это важно для нас. Шансы в этом матче у нас 50 на 50. Не думаю, что хоть кто-то, выходя на поле, думает о том, что не сможет справиться или проиграет. Все выходят с мыслью о победе, и мы тоже. Мы уже играли против таких команд, как «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Аякс». Я думаю, с «Манчестером» у нас должно получиться интересное противостояние, надеюсь, что нам хватит сил и везения. Когда встречаешься с таким противником, хочется показать свой уровень», – сказал Нобоа.

    Напомним, первая встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 16 марта.

    Источник: Р-Спорт

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    07.03.2017 18:01
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:25

      Ростов победит радостно и весело

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 марта 2017, 00:28

      Ростов! Нам нужна сегодня победа!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +106

      Даникс-72 8 марта 2017, 13:54

      Завтра сорву горло... хрипеть буду... шёпотом ... но во всю мощь!!! Поддержу с Южной изо всех сил... за всех, кто не смог попасть на ИГРУ! Удачи нам всем!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Popados1970 7 марта 2017, 22:35

      Не понятно почему на оф сайте Ростов 7 в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 7 марта 2017, 22:30

      Ростов не Валера, но таки верим)

      1
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      Рейтинг: +354

      valike35 7 марта 2017, 20:58

      Они не сильнее Баварии, так что только победы пацаны!

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 7 марта 2017, 20:29

      Давай, бл#ть Ростовушка, вперед!!!

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 марта 2017, 20:26

      когда-то даже ротор с веретеном дрюкнул этот манчестер юнайтед, причем действующего на тот момент обладателя кубка чемпионов( кажется 0-0 и 2-2)

      3
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 7 марта 2017, 20:09

      «Ростов» выйдет с мыслью о победе», отлично сказано!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2017, 19:37

      Дома Ростов дёрнет МЮ.

      3
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