Широкову не понравился матч ЦСКА и «Зенита», потому что в действиях игроков было мало мысли

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков остался недоволен качеством футбола, показанного его бывшими командами в матче 18-го тура РФПЛ (0:0). По его словам, в действиях игроков сине-бело-голубых и красно-синих было мало мысли.

«Лично мне игра ЦСКА – «Зенит» не понравилась. Было мало мысли в действиях футболистов, качество игры оставило желать лучшего. Достаточно сказать, что первый удар в створ ворот был нанесен лишь на 78-й минуте. Да и вообще, критически мало моментов команды создали, чтобы кто-то мог рассчитывать на победу.

Конечно, для ЦСКА ничего еще не потеряно, но нужно показывать другой уровень футбола или хотя бы побеждать при такой игре. Если бы ЦСКА реализовал один из двух моментов в начале игры с «Зенитом», то, учитывая выступление питерцев, наверняка выиграл бы. Победа приблизила бы армейцев к «Спартаку» на два очка и помогла бы включиться в чемпионскую гонку. Да и сейчас шансы на золото есть, но необходимо выигрывать шесть-семь матчей кряду, чтобы доказать свои амбиции и заставить лидера нервничать», – сказал Широков.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков. В активе ЦСКА – 33 балла и третья позиция.