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  • Широкову не понравился матч ЦСКА и «Зенита», потому что в действиях игроков было мало мысли

Широкову не понравился матч ЦСКА и «Зенита», потому что в действиях игроков было мало мысли

6 марта 2017, 23:27
12

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков остался недоволен качеством футбола, показанного его бывшими командами в матче 18-го тура РФПЛ (0:0). По его словам, в действиях игроков сине-бело-голубых и красно-синих было мало мысли.

«Лично мне игра ЦСКА – «Зенит» не понравилась. Было мало мысли в действиях футболистов, качество игры оставило желать лучшего. Достаточно сказать, что первый удар в створ ворот был нанесен лишь на 78-й минуте. Да и вообще, критически мало моментов команды создали, чтобы кто-то мог рассчитывать на победу.

Конечно, для ЦСКА ничего еще не потеряно, но нужно показывать другой уровень футбола или хотя бы побеждать при такой игре. Если бы ЦСКА реализовал один из двух моментов в начале игры с «Зенитом», то, учитывая выступление питерцев, наверняка выиграл бы. Победа приблизила бы армейцев к «Спартаку» на два очка и помогла бы включиться в чемпионскую гонку. Да и сейчас шансы на золото есть, но необходимо выигрывать шесть-семь матчей кряду, чтобы доказать свои амбиции и заставить лидера нервничать», – сказал Широков.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков. В активе ЦСКА – 33 балла и третья позиция.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Широков Роман
Комментарии (12)
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hunta
1488833407
Так не только Широкову он не понравился, матч был "вязким", "плотным" и не мог тянуть на "феерию", но он был - адекватным.....
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VVM1964
1488833738
А КОМУ ПОНРАВИЛСЯ ? ХОТЯ КАРПИН СКАЗАЛ , ЧТО ЕМУ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ( ВПРОЧЕМ ЭТО НЕ ЗНАЧИТ - ПОНРАВИЛОСЬ )
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Sergej-74
1488834077
он многим не понравился
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KARAT777
1488834333
значит надо переиграть барину не понравился матч
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BoltCX
1488835098
вынужден согласиться
Ответить
RedWhiteFans2
1488836128
Когда в командах нет лидеров- ну впрочем вы все видели. На мой взгляд с одной стороны не было Халка, а с другой Еременко.
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Хотел же ставить на ничью
1488837791
игра никак
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sevsor
1488838737
Согласен с Широковым, может быть специалистам от футбола было "интересно", но не нам, зрителям. С такой игрой и "Зениту" и ЦСКА нечего ловить в европейских кубках.
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Andrering87
1488843841
Игра была блеклой, не смотрелась... моментов мало было..
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КЭТиК
1488852179
Если бы Орлов комментировал, вообще уснуть можно было.
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