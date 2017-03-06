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    Широкову не понравился матч ЦСКА и «Зенита», потому что в действиях игроков было мало мысли

    Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков остался недоволен качеством футбола, показанного его бывшими командами в матче 18-го тура РФПЛ (0:0). По его словам, в действиях игроков сине-бело-голубых и красно-синих было мало мысли.

    «Лично мне игра ЦСКА – «Зенит» не понравилась. Было мало мысли в действиях футболистов, качество игры оставило желать лучшего. Достаточно сказать, что первый удар в створ ворот был нанесен лишь на 78-й минуте. Да и вообще, критически мало моментов команды создали, чтобы кто-то мог рассчитывать на победу.

    Конечно, для ЦСКА ничего еще не потеряно, но нужно показывать другой уровень футбола или хотя бы побеждать при такой игре. Если бы ЦСКА реализовал один из двух моментов в начале игры с «Зенитом», то, учитывая выступление питерцев, наверняка выиграл бы. Победа приблизила бы армейцев к «Спартаку» на два очка и помогла бы включиться в чемпионскую гонку. Да и сейчас шансы на золото есть, но необходимо выигрывать шесть-семь матчей кряду, чтобы доказать свои амбиции и заставить лидера нервничать», – сказал Широков.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков. В активе ЦСКА – 33 балла и третья позиция.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2017 23:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 марта 2017, 07:48

      Что правда, то правда...(((

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 7 марта 2017, 05:02

      Если бы Орлов комментировал, вообще уснуть можно было.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 7 марта 2017, 02:44

      Игра была блеклой, не смотрелась... моментов мало было..

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 7 марта 2017, 01:18

      Согласен с Широковым, может быть специалистам от футбола было "интересно", но не нам, зрителям. С такой игрой и "Зениту" и ЦСКА нечего ловить в европейских кубках.

      2
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 7 марта 2017, 01:03

      игра никак

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 марта 2017, 00:35

      Когда в командах нет лидеров- ну впрочем вы все видели.
      На мой взгляд с одной стороны не было Халка, а с другой Еременко.

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 марта 2017, 00:18

      вынужден согласиться

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 марта 2017, 00:13

      1 удар в створ на две команды.....В регби что ли играли ??? Так и там побольше в створ попадают...

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 марта 2017, 00:05

      значит надо переиграть барину не понравился матч

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 7 марта 2017, 00:01

      он многим не понравился

      2
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