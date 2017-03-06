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    В Крыму полиция разогнала матч детских команд, назвав это несанкционированным террористическим митингом

    4 марта 2017 года полиция города Феодосия разогнала участников матча детских команд, назвав происходящее несанкционированным террористическим митингом. Сообщается, что руководитель местного отдела образования Надежда Алексеенко объяснила действия правоохранительных органов соображениями безопасности.

    Также отмечается, что по данному делу будет проведено расследование, инициатором которого является администрация Феодосии.

    «Сегодня в селе Краснокаменка состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг, не согласованный с администрацией Феодосии, запретив нам продолжить матч», – говорится в сообщение.

    Источник: Газета.ру

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    06.03.2017 22:11
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 марта 2017, 17:32

      посмотрев видео, пришел к выводу, что ебанутая на всю голову директор запрещает пацанам играть в футбол, хотя накануне ребята сами убирались на поле и разметку начертили. и ментов на них вызвала.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 марта 2017, 07:09

      Полный идиотизм,нас в детстве ни один участковый бы не остановил,не говоря уже про какого-то директора

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 марта 2017, 04:01

      Капец, Бомбардир ты до чего докатился, с какой-то группы ВК делаешь принскрин и вставляешь в свой сайт. Да уж, на бомбардире админы малолетние дети, уровень виден.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 7 марта 2017, 00:51

      Это пи*дец!!!

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 7 марта 2017, 00:44

      Во-первых, не хер ходить в жовто-блакитном! Отвыкайте! Второе- организация этого турнира была никакой . Есть регламент проведения спортивных соревнований - там об этом даже никто не слышал. Не говоря уже про меры безопасности и т.д.....Без предварительной заявки попасть на муниципальную территорию (здесь - школы) - нельзя. Конечно, дети, пенсионеры и футбол здесь не виноваты, уважение им и любовь ... А вот просветработу среди одичавших за время украинской влады админбаранов - провести надо. И Бомбардир, надеюсь, за это возьмётся. И я в том числе. С ув.

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Par Mezan 7 марта 2017, 00:53

      Умничаем , тогда Ростов как клуб надо закрыть за цвета такие же как флаг Украины и Луч из Владивостока то же . Какой регламент ??? Собрались поиграть дворовые команды , что за хрень то пишем . У меня в окно стадион школьный видно , там круглый год двор на двор играют без регламента и никто не гоняет .

      4
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      Рейтинг: +120

      agil > Par Mezan 7 марта 2017, 05:52

      Кто в каких цветах хочет в нем и играют!!!!! Ты полный дебил!!!!! Тупой маразматик какой регламент? Пацанята вышли на поле побегать.....ты о чем тут вообще пишешь!!!!???? Пошёл бы и организовал бы там турнир раз уж такой умный!!!

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 7 марта 2017, 00:24

      Дибилизм.

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 7 марта 2017, 00:19

      В чём терроризм-то?Опять всё переврали небось

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 марта 2017, 00:16

      Хохлы уже не знают как нагадить.

      -3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Павел Амурский 7 марта 2017, 00:45

      Товарищ , а к чему ты это написал ??? Ты читал про что здесь написано и где это происходит ???

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > ВЛАДИВОСТОК 7 марта 2017, 04:41

      Конечно он читал. Просто это тип людей, которым лишь бы посраться. С ровного места. Из-за таких и рождаются межэтнические войны

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      Рейтинг: +175

      Freux 7 марта 2017, 00:06

      бред какой то

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 марта 2017, 23:58

      правящая власть России даже детей боятся. говорять на остановке стоят бояться люди. боясь что их посадять за несакционированный митинг))))) смешно но если подумать то плакать хочеться. если всех кто во власти начиная от президента и заканчивая на главе дееревни посадить и наказать по всей строгости. иначе просто будут меняться несколько человек и продолжаться дальше.

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