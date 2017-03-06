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  • В Крыму полиция разогнала матч детских команд, назвав это несанкционированным террористическим митингом

В Крыму полиция разогнала матч детских команд, назвав это несанкционированным террористическим митингом

6 марта 2017, 22:11
42

4 марта 2017 года полиция города Феодосия разогнала участников матча детских команд, назвав происходящее несанкционированным террористическим митингом. Сообщается, что руководитель местного отдела образования Надежда Алексеенко объяснила действия правоохранительных органов соображениями безопасности.

Также отмечается, что по данному делу будет проведено расследование, инициатором которого является администрация Феодосии.

«Сегодня в селе Краснокаменка состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг, не согласованный с администрацией Феодосии, запретив нам продолжить матч», – говорится в сообщение.

Источник: Газета.ру
Россия
Комментарии (42)
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proekt
1488828059
ахахах, подумали что "майдан" готовят, наверное...
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кошмарик
1488828284
мда.. и где только таких дебильных руководителей берут??? да ментов тоже.. мозга нет совсем
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kykyi
1488829072
Маразм крепчает!
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kykyi
1488829445
Поляну Медведеву под виноградник подарили.
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Павел Буре
1488829753
Блин что за херня??? Крым же наш!!!! По ходу там такие дебилы у власти как и у нас!!! Су .а у нас вся таблица менделеева есть, газ есть, нефть есть, а живем хуже польши. Бля.ь сколько это еще будет продолжаться???
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dimid
1488830260
позор, взрослые не разрешают детям играть в футбол!!!!! просто маразм!!!!
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AIRATPVP1488
1488830796
Таки СЛАВА УКРАИНЕ!
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Егор Велунов
1488831324
Директору школы вместе с участковым провести срочно футбольный турнир для подростков. иначе таких просветителей надо гнать в шею за профнепригодность.
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Павел Амурский
1488835012
Хохлы уже не знают как нагадить.
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Par Mezan
1488836685
Во-первых, не хер ходить в жовто-блакитном! Отвыкайте! Второе- организация этого турнира была никакой . Есть регламент проведения спортивных соревнований - там об этом даже никто не слышал. Не говоря уже про меры безопасности и т.д.....Без предварительной заявки попасть на муниципальную территорию (здесь - школы) - нельзя. Конечно, дети, пенсионеры и футбол здесь не виноваты, уважение им и любовь ... А вот просветработу среди одичавших за время украинской влады админбаранов - провести надо. И Бомбардир, надеюсь, за это возьмётся. И я в том числе. С ув.
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