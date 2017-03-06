В Крыму полиция разогнала матч детских команд, назвав это несанкционированным террористическим митингом

4 марта 2017 года полиция города Феодосия разогнала участников матча детских команд, назвав происходящее несанкционированным террористическим митингом. Сообщается, что руководитель местного отдела образования Надежда Алексеенко объяснила действия правоохранительных органов соображениями безопасности.

Также отмечается, что по данному делу будет проведено расследование, инициатором которого является администрация Феодосии.

«Сегодня в селе Краснокаменка состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг, не согласованный с администрацией Феодосии, запретив нам продолжить матч», – говорится в сообщение.