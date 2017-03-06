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    Мата: «Ростов»? Они уже обыграли «Баварию» и «Аякс», что говорит об их силе»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». По его словам, «красных дьяволов» ждет тяжелый выезд к серьезному сопернику.

    «Перед паузой на матчи сборных нас ждут четыре сложных встречи. Главная из них – выезд на игру Лиги Европы против «Ростова». Долгое путешествие, которое нам предстоит совершить в Россию, во всех смыслах проверит нашу команду на прочность. Клуб из Ростова-на-Дону особенно силен дома: там они, к примеру, уже обыграли «Баварию» и «Аякс», что говорит об их силе», – сказал Мата.

    Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    06.03.2017 20:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2336

      den161 7 марта 2017, 09:00

      Хуан!, а х.ли ты хотел ))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 марта 2017, 06:52

      Удачи, мужики! Вперёд, Сельмаш!

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 марта 2017, 01:22

      Надеюсь, что не притупляет бдительность..

      2
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 7 марта 2017, 01:20

      Что Хуанито присыкиваешь?

      1
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      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > ZenitGunner 7 марта 2017, 15:23

      Ну то что они высокомерные,тут и к бабке не ходи.Но думаю начиная от аэродрома и заканчивая поляной то тут их ждет шок.Ну а потом игра Ростова и поддержка болел еще добавит!Вперед Ростов!!!

      0
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      Рейтинг: +32

      oreshko 6 марта 2017, 20:37

      Вежливо и верно.

      4
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      Рейтинг: +169

      Smolov90 6 марта 2017, 20:32

      Удачи Ростову. Команда очень достойная, заставляющая уважать себя. Ну и заслуга Бердыева просто ОГРОМНАЯ.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 марта 2017, 20:10

      Ростову по силам пройти МЮ !

      4
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > XaXatyn 6 марта 2017, 20:27

      полностью согласен

      2
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