Мата: «Ростов»? Они уже обыграли «Баварию» и «Аякс», что говорит об их силе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». По его словам, «красных дьяволов» ждет тяжелый выезд к серьезному сопернику.

«Перед паузой на матчи сборных нас ждут четыре сложных встречи. Главная из них – выезд на игру Лиги Европы против «Ростова». Долгое путешествие, которое нам предстоит совершить в Россию, во всех смыслах проверит нашу команду на прочность. Клуб из Ростова-на-Дону особенно силен дома: там они, к примеру, уже обыграли «Баварию» и «Аякс», что говорит об их силе», – сказал Мата.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени.