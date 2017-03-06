Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может перейти в клуб из Китая. По информации источника, 35-летний швед имеет предложение от одной из команд Поднебесной, которая готова сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком в мире является нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, чей недельный оклад оценивается в 720 тысяч евро.

Напомним, действующий контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако может быть продлен еще на год. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, записав в актив 15 голов и три результативных паса.