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  • Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

6 марта 2017, 19:36
13

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может перейти в клуб из Китая. По информации источника, 35-летний швед имеет предложение от одной из команд Поднебесной, которая готова сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком в мире является нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, чей недельный оклад оценивается в 720 тысяч евро.

Напомним, действующий контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако может быть продлен еще на год. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, записав в актив 15 голов и три результативных паса.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (13)
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shinnik
1488820126
Может, он и правда-Бог..?
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David_Fio
1488821418
Давно пора
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oreshko
1488821675
Рано уходить на второй план.
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Обер-КанцлерЪ
1488821958
Миллион в неделю - справедливая зарплата для Ибрагимовича в Китае. На данный момент это величайший игрок из тех, кто в принципе может перебраться в Китай!
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4agaaa
1488823114
Ибра лучший!!! Достоин хорошей зп!
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Aleksandeer
1488823855
Ещё годик в Англии ну а потом и новый рекорд в з/п ставить!!!
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Наварх
1488826820
Достоин!! Но ещё год, два может поиграть и в Европе на высоком уровне точно.
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SKS6891
1488827767
Да-да-да... Каждому из них по миллиарду евро в год за то, что гоняют мячик... Пример загнивающего капитализма, когда за действительно важную работу платят гроши, а за всякую х***ню - восьмизначные суммы в буржуйской валюте. Рукалицо...
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1488828810
Да ты дебил
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