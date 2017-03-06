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    Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может перейти в клуб из Китая. По информации источника, 35-летний швед имеет предложение от одной из команд Поднебесной, которая готова сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    Отметим, что на данный момент самым высокооплачиваемым игроком в мире является нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, чей недельный оклад оценивается в 720 тысяч евро.

    Напомним, действующий контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до конца нынешнего сезона, однако может быть продлен еще на год. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 25 матчей, записав в актив 15 голов и три результативных паса.

    Источник: Skysports

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    06.03.2017 19:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 6 марта 2017, 22:33

      Да ты дебил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 6 марта 2017, 22:16

      Да-да-да... Каждому из них по миллиарду евро в год за то, что гоняют мячик... Пример загнивающего капитализма, когда за действительно важную работу платят гроши, а за всякую х***ню - восьмизначные суммы в буржуйской валюте. Рукалицо...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > SKS6891 6 марта 2017, 22:33

      Какая работа действительно важна ?

      0
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      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > МЮЮЮЮЮЮЮЮ 7 марта 2017, 20:59

      Учитель, врач, ученый, инженер, пожарный, военный, дипломат, космонавт, ветеринар, диспетчер, спасатель, строитель, следователь, конструктор, программист, управленец, моряк, водитель, продавец, фермер, разведчик и т.д.

      -2
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      Рейтинг: +345

      Наварх 6 марта 2017, 22:00

      Достоин!! Но ещё год, два может поиграть и в Европе на высоком уровне точно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 6 марта 2017, 21:10

      Ещё годик в Англии ну а потом и новый рекорд в з/п ставить!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 марта 2017, 20:58

      Ибра лучший!!! Достоин хорошей зп!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 марта 2017, 20:39

      Миллион в неделю - справедливая зарплата для Ибрагимовича в Китае. На данный момент это величайший игрок из тех, кто в принципе может перебраться в Китай!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      oreshko 6 марта 2017, 20:34

      Рано уходить на второй план.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 6 марта 2017, 20:30

      Давно пора

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 марта 2017, 20:08

      Может, он и правда-Бог..?

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > shinnik 6 марта 2017, 21:43

      Или хотя бы сын?

      0
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" > андрей андреев 6 марта 2017, 22:03

      или хотя бы внук?

      -1
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