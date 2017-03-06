Брайда: «Месси женат на «Барселоне» и не оставит ее»

Спортивный директор «Барселоны» Ариедо Брайда отметил, что нападающему сине-гранатовых Лионелю Месси нет смысла покидать каталонский клуб. По информации СМИ, «блауграна» в настоящее время ведет переговоры с аргентинцем о новом контракте.

«Продление договора с Месси? Спрос и предложение диктует рынок. Мне кажется, Месси женат на «Барселоне» и не оставит ее. Это превосходный брак, и это его город. Так что вряд ли Лионель его покинет», – приводит слова Брайды Radio Uno.

Действующее соглашение 29-летнего футболиста имеет юридическую силу до июня 2018 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 37-ми поединках, записав в свой актив 38 забитых мячей и 15 голевых передач.