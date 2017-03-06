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    Брайда: «Месси женат на «Барселоне» и не оставит ее»

    Спортивный директор «Барселоны» Ариедо Брайда отметил, что нападающему сине-гранатовых Лионелю Месси нет смысла покидать каталонский клуб. По информации СМИ, «блауграна» в настоящее время ведет переговоры с аргентинцем о новом контракте.

    «Продление договора с Месси? Спрос и предложение диктует рынок. Мне кажется, Месси женат на «Барселоне» и не оставит ее. Это превосходный брак, и это его город. Так что вряд ли Лионель его покинет», – приводит слова Брайды Radio Uno.

    Действующее соглашение 29-летнего футболиста имеет юридическую силу до июня 2018 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 37-ми поединках, записав в свой актив 38 забитых мячей и 15 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 14:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 6 марта 2017, 15:10

      Хотелось бы его увидить в другом чемпионате и в другой футболке и понять чего он реально стоит))) все зависет от денег))) все можно купить и продать это жизн))) только я думаю не уйдеть страх что не справиться поглотить его и я даже уверен чтобы остаться пойдет на понежение зароботной платы))) жена всегда можно найти другую и полубить

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2017, 14:51

      Захочет уехать (предложат лучшее) и уедет! И никакие "брачные узы" тут не помогут!

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      Рейтинг: -130

      калач > zatonn 6 марта 2017, 20:33

      мешок с таким девизом скупает всех лучших игроков в бундеслиге

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