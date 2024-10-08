Депутат Милонов призвал ограничить спортивные трансляции в России

Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, призвал запретить в России спортивные трансляции, в которых упоминаются участники-трансгендеры.

Поводом для такого обращения Милонова стало создание в Испании футбольного клуба, состоящего только из мужчин-трансгендеров.

«Мы должны заранее остерегаться, мы должны предупредить появление подобных гадостей на наших экранах и запретить трансляцию всех состязаний, конкурсов, фестивалей, где участвуют вот эти вот сумасшедшие.

Нам жалко, что больные люди, нуждающиеся в серьeзной психиатрической помощи, не лечатся, а спокойно называют себя другими полами. Нет им места на нашем экране», – сказал Милонов.