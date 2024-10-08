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    • Депутат Милонов призвал ограничить спортивные трансляции в России

    Депутат Милонов призвал ограничить спортивные трансляции в России

    Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ, призвал запретить в России спортивные трансляции, в которых упоминаются участники-трансгендеры.

    • Поводом для такого обращения Милонова стало создание в Испании футбольного клуба, состоящего только из мужчин-трансгендеров.

    «Мы должны заранее остерегаться, мы должны предупредить появление подобных гадостей на наших экранах и запретить трансляцию всех состязаний, конкурсов, фестивалей, где участвуют вот эти вот сумасшедшие.

    Нам жалко, что больные люди, нуждающиеся в серьeзной психиатрической помощи, не лечатся, а спокойно называют себя другими полами. Нет им места на нашем экране», – сказал Милонов.

    • Упомянутый клуб «Феникс» имеет право играть в Кубке Испании, который транслирует «Матч ТВ».
    • Клубы Примеры вступят в турнир зимой.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Собчак

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    Комментарии (21)
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    1728402012
    Женские бои в грязи уже были,Мужской балет им.3,14 тоже,"Верблюд Лигу" показывают.Иммунитет уже выработался . А Рыжего надо тоже "ограничить" и сослать взад-в думу г.Санкт-Петрограда Ленинградской области.
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    Semenycch
    1728402199
    А ведь зерно разумности в его рассуждениях есть.
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    Anton01011969
    1728402665
    У Милонова постоянно голова не о том думает, если думает!!! В чём, лично я, очень сомневаюсь!!!
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    Mirak92
    1728402984
    Запретить показ где ? У них ?) Господин Приколов. Займитесь пожалуйста своей страной. А то мне страшно жить в стране, когда такие депутаты у нас.
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    Цугундeр
    1728403359
    О! Неформальный лидер всяческой херни тут как тут..)) "В деревню, к тетке, в глушь, в (Шушары), Там будешь горе горевать, За пяльцами сидеть, за святцами зевать.")
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    sochi-2013
    1728403751
    В Сочи поликлиники (построенные в СССР) без врачей, "скорую" люди по 4-6 часов ждут( не всем она уже нужна по приезду), а его вон что напрягает. Твари зажравшиеся!!!!
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    NewLife
    1728404676
    Также надо запретить аквариумных рыбок, постоянно как то нескрепно меняющих пол и африканских гиен до кучи, а Милонова послать изучать биологию и антропологию.
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    subbotaspartak
    1728405465
    Так это запретить почти все репортажи из-за бугра
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    Азбука
    1728407899
    Как же без трансгендеров? Без них в России никуда. Вона как в комментах народ возбудился.
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    baggio80
    1728410390
    Давайте все закроем оставим только для информации как раньше были на стенные календарики отрывные там все погода когда сажать урожай спорт именины вот будет красота )
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