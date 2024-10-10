Гаджиева наказали за неприличный жест в адрес болельщиков

Футболист «Динамо Мх» Абакар Гаджиев наказан КДК РФС за неприличный жест в адрес фанатов «Факела» во время матча РПЛ.

«В заседании принял участие Абакар Гаджиев по видеоконференцсвязи. До заседания от него пришло письмо, где он приносил извинения и отмечал, что не должен был так поступать. Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали этот поведение с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф – 250 тысяч рублей.

Не было никаких провокаций со стороны болельщиков «Факела». Был оскорбительный жест со стороны Гаджиева. Поэтому мы и квалифицировали [его действия] как оскорбительный жест, а не как провокационные действия», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.