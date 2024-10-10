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    Гаджиева наказали за неприличный жест в адрес болельщиков

    Футболист «Динамо Мх» Абакар Гаджиев наказан КДК РФС за неприличный жест в адрес фанатов «Факела» во время матча РПЛ.

    «В заседании принял участие Абакар Гаджиев по видеоконференцсвязи. До заседания от него пришло письмо, где он приносил извинения и отмечал, что не должен был так поступать. Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали этот поведение с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф – 250 тысяч рублей.

    Не было никаких провокаций со стороны болельщиков «Факела». Был оскорбительный жест со стороны Гаджиева. Поэтому мы и квалифицировали [его действия] как оскорбительный жест, а не как провокационные действия», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    • 20-летний Гаджиев провел в этом сезоне 15 матчей, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
    • До сезона-2024/25 он не выступал в РПЛ.
    • Махачкалинцы идут в таблице 11-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    WE ARE FOR PETER
    1728573553
    Палец отрезать! Ничего он не осознал
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    The only one
    1728574034
    дорогой пальчик...
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    ewgzawjalkow
    1728574861
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