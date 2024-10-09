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    • Ляпорт пригрозил забастовкой футболистов: «Не надо потом удивляться»

    Ляпорт пригрозил забастовкой футболистов: «Не надо потом удивляться»

    Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт недоволен насыщенностью футбольного календаря.

    «Мы много говорим с другими футболистами о загруженности. Ритм слишком высок, матчей слишком много.

    Единственное решение – забастовка игроков. Это поможет остановить ситуацию, она становится только хуже. У футболистов физические проблемы.

    Предупреждение есть, потом не надо удивляться. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках. Нужно думать о спортсменах. 70-80 матчей в год – это невыносимо.

    Качество игры падает из-за усталости, появляются травмы», – высказался испанец.

    • 30-летний Ляпорт стоит 20 миллионов евро.
    • Он действующий чемпион Европы.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Эмерика 6 матчей из 6.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии (2)
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    7:1
    1728463928
    для этого и существует ротация и скамейка. кто-нибудь, скажите нытику, что его никто не просит играть 70+ матчей в году. сиди в верблюд-лиге и считай свои миллионы. кажется, тут уместен дебильный комментарий про заводы и шахтёров. устала бедняжка ляпортовская, мы аж все распереживались за тебя.
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    Челнинец
    1728464155
    как бешеные контракты просить так это норма, 70 матчей в год это мало!
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