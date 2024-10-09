Ляпорт пригрозил забастовкой футболистов: «Не надо потом удивляться»

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт недоволен насыщенностью футбольного календаря.
«Мы много говорим с другими футболистами о загруженности. Ритм слишком высок, матчей слишком много.
Единственное решение – забастовка игроков. Это поможет остановить ситуацию, она становится только хуже. У футболистов физические проблемы.
Предупреждение есть, потом не надо удивляться. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках. Нужно думать о спортсменах. 70-80 матчей в год – это невыносимо.
Качество игры падает из-за усталости, появляются травмы», – высказался испанец.
- 30-летний Ляпорт стоит 20 миллионов евро.
- Он действующий чемпион Европы.
- В сезоне чемпионата Саудовской Аравии у Эмерика 6 матчей из 6.