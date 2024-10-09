Ляпорт пригрозил забастовкой футболистов: «Не надо потом удивляться»

Защитник «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт недоволен насыщенностью футбольного календаря.

«Мы много говорим с другими футболистами о загруженности. Ритм слишком высок, матчей слишком много.

Единственное решение – забастовка игроков. Это поможет остановить ситуацию, она становится только хуже. У футболистов физические проблемы.

Предупреждение есть, потом не надо удивляться. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках. Нужно думать о спортсменах. 70-80 матчей в год – это невыносимо.

Качество игры падает из-за усталости, появляются травмы», – высказался испанец.