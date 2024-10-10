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    • Бывшему игроку сборной России посвятили памятную табличку на доме в Казани

    Бывшему игроку сборной России посвятили памятную табличку на доме в Казани

    На одном из домов по улице Комарова в Казани появилась памятная табличка в честь экс-игрока сборной России Евгения Варламова.

    «Здесь 25.07.1975 родился выдающийся российский футболист Евгений Владимирович Варламов.

    Мастер спорта, бывший игрок ЦСКА, сборной России, а ныне коллега Анчелотти, Фергюсона и Гвардиолы, главный тренер футбольного клуба «Сокол», вернувшийся в Казань спустя 30 лет для покорения новых вершин», – написано на табличке.

    • В 1998-1999 годах Варламов провел 10 матчей за сборную, забил гол.
    • Больше всего игр в карьере футболист провел за «КАМАЗ».
    • Сейчас Варламов тренирует казанский «Сокол» из Второй лиги.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1728572351
    ...Бывшему игроку сборной России посвятили памятную табличку на доме в Казани... ----- чуть было не написал: Пусть земля...... Абсурд...
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    DOCTOR PENALTY
    1728573131
    А почему не Семака, не Мусаева, не Рахимова?...
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