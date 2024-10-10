Бывшему игроку сборной России посвятили памятную табличку на доме в Казани

На одном из домов по улице Комарова в Казани появилась памятная табличка в честь экс-игрока сборной России Евгения Варламова.
«Здесь 25.07.1975 родился выдающийся российский футболист Евгений Владимирович Варламов.
Мастер спорта, бывший игрок ЦСКА, сборной России, а ныне коллега Анчелотти, Фергюсона и Гвардиолы, главный тренер футбольного клуба «Сокол», вернувшийся в Казань спустя 30 лет для покорения новых вершин», – написано на табличке.
- В 1998-1999 годах Варламов провел 10 матчей за сборную, забил гол.
- Больше всего игр в карьере футболист провел за «КАМАЗ».
- Сейчас Варламов тренирует казанский «Сокол» из Второй лиги.