«Реал» ведет подготовку к вручению «Золотого мяча» Винисиусу

«Реал» завершает подготовку к празднованию завоевания вингером команды Винисиусом «Золотого мяча». По данным Relevo, «Мадрид» готовит делегацию для поездки на церемонию вручения награды в Париж и придумывает поздравление для футболиста.
В клубе считают само собой разумеющимся, что Винисиус получит награду в 2024 году. Вероятная победа бразильца расценивается как триумф ценностей «Реала», поскольку становление игрока прошло в мадридском клубе.
- Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего сезона состоится 28 октября.
- 24-летний Винисиус провел за «Реал» в прошлом сезоне 39 матчей, забил 24 гола, отдал 11 передач. Он выиграл с клубом Лигу чемпионов, в которой был признан лучшим игроком, чемпионат и Суперкубок Испании.