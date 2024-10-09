«Реал» ведет подготовку к вручению «Золотого мяча» Винисиусу

«Реал» завершает подготовку к празднованию завоевания вингером команды Винисиусом «Золотого мяча». По данным Relevo, «Мадрид» готовит делегацию для поездки на церемонию вручения награды в Париж и придумывает поздравление для футболиста.

В клубе считают само собой разумеющимся, что Винисиус получит награду в 2024 году. Вероятная победа бразильца расценивается как триумф ценностей «Реала», поскольку становление игрока прошло в мадридском клубе.