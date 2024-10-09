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    • «Реал» ведет подготовку к вручению «Золотого мяча» Винисиусу

    «Реал» ведет подготовку к вручению «Золотого мяча» Винисиусу

    «Реал» завершает подготовку к празднованию завоевания вингером команды Винисиусом «Золотого мяча». По данным Relevo, «Мадрид» готовит делегацию для поездки на церемонию вручения награды в Париж и придумывает поздравление для футболиста.

    В клубе считают само собой разумеющимся, что Винисиус получит награду в 2024 году. Вероятная победа бразильца расценивается как триумф ценностей «Реала», поскольку становление игрока прошло в мадридском клубе.

    • Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам минувшего сезона состоится 28 октября.
    • 24-летний Винисиус провел за «Реал» в прошлом сезоне 39 матчей, забил 24 гола, отдал 11 передач. Он выиграл с клубом Лигу чемпионов, в которой был признан лучшим игроком, чемпионат и Суперкубок Испании.

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    Источник: Relevo

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    Комментарии (1)
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    7:1
    1728450668
    интересно, у зарубежных букмекеров есть ставка на то, что он будет плакать со сцены по поводу расизма? я бы поставил) к сожалению, российское законодательство запрещает такие ставки. нельзя поставить на победу трампа, например, или кто возьмёт оскар. только чисто спорт. хз, почему.
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