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    • Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную Франции из-за травмы

    Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную Франции из-за травмы

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил ситуацию с Килианом Мбаппе.

    • 24 сентября Мбаппе получил повреждение бедра.
    • Из-за травмы его не вызвали в национальную команду на октябрьские матчи.
    • Несмотря на это, нападающий продолжил играть за «Реал».

    «Я не собираюсь оправдывать Килиана, но давайте рассмотрим ситуацию более широко. Нужно помнить что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда.

    Для меня самое важное – это интересы игрока. Я очень хорошо знаю, что Килиан не собирается идти против своего клуба. Он также не хочет идти против сборной.

    Но в какой-то момент нам придется расставить приоритеты в его интересах, не вгоняя его в неприятное положение», – сказал Дешам.

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    Источник: RMC Sport

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    07.10.2024 21:00
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1728326148
    А Дешам,оказывается,тот еще дипломат)
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