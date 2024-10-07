Дешам высказался об игре Мбаппе за «Реал» после невызова в сборную Франции из-за травмы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил ситуацию с Килианом Мбаппе.

24 сентября Мбаппе получил повреждение бедра.

Из-за травмы его не вызвали в национальную команду на октябрьские матчи.

Несмотря на это, нападающий продолжил играть за «Реал».

«Я не собираюсь оправдывать Килиана, но давайте рассмотрим ситуацию более широко. Нужно помнить что интересы клубов и интересы сборных в какой-то момент неизбежно расходятся. Мы также не должны забывать, что работодателем является клуб, а не федерация, и так было всегда.

Для меня самое важное – это интересы игрока. Я очень хорошо знаю, что Килиан не собирается идти против своего клуба. Он также не хочет идти против сборной.

Но в какой-то момент нам придется расставить приоритеты в его интересах, не вгоняя его в неприятное положение», – сказал Дешам.