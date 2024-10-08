Месси отреагировал на завершение карьеры Иньестой

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к бывшему партнеру по «Барселоне» Андресу Иньесте, который завершил карьеру
«Один из самых волшебных партнеров по команде, с которыми мне больше всего нравилось играть. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и все мы.
Я всегда желаю тебе всего наилучшего, феномен», – написал Месси с социальной сети.
- 40-летний Иньеста в прошлом сезоне выступал за «Эмирейтс» из ОАЭ. До этого он пять сезонов провел в «Виссел Кобе».
- Месси и Иньеста вместе играли за «Барселону» в 2003–2018 годах.