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    Месси отреагировал на завершение карьеры Иньестой

    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к бывшему партнеру по «Барселоне» Андресу Иньесте, который завершил карьеру

    «Один из самых волшебных партнеров по команде, с которыми мне больше всего нравилось играть. Андрес Иньеста, мяч будет скучать по тебе, как и все мы.

    Я всегда желаю тебе всего наилучшего, феномен», – написал Месси с социальной сети.

    • 40-летний Иньеста в прошлом сезоне выступал за «Эмирейтс» из ОАЭ. До этого он пять сезонов провел в «Виссел Кобе».
    • Месси и Иньеста вместе играли за «Барселону» в 2003–2018 годах.

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    Источник: Mundo Deportivo

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