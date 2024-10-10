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    • Алдонин объяснил, почему «Зенит» нельзя считать народной командой

    Алдонин объяснил, почему «Зенит» нельзя считать народной командой

    Бывший игрок сборной России Евгений Алдонин не считает «Зенит» народной командой.

    «Учитывая их успехи за последние годы, популярность вполне понятна. Если «Зенит» не самый популярный клуб, то один из.

    Могут ли они стать народной командой, как «Спартак»? Ну, не знаю. В «Спартаке» в свое время было очень мало легионеров, из российских игроков строился чемпионский костяк, а в «Зените» игру определяют не наши, а иностранцы. «Зенит» не станет до конца народной командой.

    Безусловно, дети склонны болеть за те команды, которые побеждают, и для следующего поколения ориентиром может являться «Зенит», – сказал Алдонин.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Команда сейчас идет в таблице 3-й.
    • «Зенит» в мае отметит 100-летие.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1728567364
    По его логике сейчас временной народной командой надо считать Локомотив и практически все команды 2-й лиги постоянно. Может и так.
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