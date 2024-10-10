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    В РФС прокомментировали проверку сборной России на допинг

    Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин прокомментировал проверку сборной России на допинг.

    • Специалисты РУСАДА пришли в команду перед открытой тренировкой на «ВТБ Арене».
    • Пробы взяты у 10 игроков.

    «Да, сотрудники РУСАДА находятся на стадионе – это технический момент, потому что они имеют право приезжать на тренировки, как было неоднократно.

    Странно, конечно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной, где ждут болельщики и дети», – сказал Терешин.

    • Сборная России с 2022 года отстранена от официальных матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1728577642
    Мечтают своей подрывной работой вернуть расположение ВАДА и хотя бы персонифицировано скорее "вернуться в семью цивилизованных государств".
    Ответить
    Интерес
    1728577704
    В каждой строчке только точки,после буквы "М"...
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    Spartak_forv@
    1728580479
    Главу РУСАДА на допинг не хотят проверить?Как можно такую хрень придумать?
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