В РФС прокомментировали проверку сборной России на допинг

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин прокомментировал проверку сборной России на допинг.

Специалисты РУСАДА пришли в команду перед открытой тренировкой на «ВТБ Арене».

Пробы взяты у 10 игроков.

«Да, сотрудники РУСАДА находятся на стадионе – это технический момент, потому что они имеют право приезжать на тренировки, как было неоднократно.

Странно, конечно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной, где ждут болельщики и дети», – сказал Терешин.