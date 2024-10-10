В РФС прокомментировали проверку сборной России на допинг

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин прокомментировал проверку сборной России на допинг.
- Специалисты РУСАДА пришли в команду перед открытой тренировкой на «ВТБ Арене».
- Пробы взяты у 10 игроков.
«Да, сотрудники РУСАДА находятся на стадионе – это технический момент, потому что они имеют право приезжать на тренировки, как было неоднократно.
Странно, конечно, что они выбрали для проверки открытую тренировку сборной, где ждут болельщики и дети», – сказал Терешин.
- Сборная России с 2022 года отстранена от официальных матчей.