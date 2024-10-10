«Зенит» наказали за оскорбления Соболева

КДК РФС наказал «Зенит» по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

Штраф 30 тысяч рублей – за оскорбительные кричалки фанатов в адрес нападающего команды Александра Соболева.

Также «Зенит» наказан за появление над полем игрушечного беспилотника.

«Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.