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    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева

    КДК РФС наказал «Зенит» по итогам матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

    Штраф 30 тысяч рублей – за оскорбительные кричалки фанатов в адрес нападающего команды Александра Соболева.

    Также «Зенит» наказан за появление над полем игрушечного беспилотника.

    «Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    • «Зенит» идет в РПЛ 3-м.
    • Ближайший соперник – «Акрон» (18 октября).
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (11)
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    Цугундeр
    1728568598
    ))) Дайте шуму! Зенит -абьюзер ! Жестокое обращение с домашними морскими животными! --------"Вот уроды "))
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    The only one
    1728569066
    значит за оскорбление без мата- 40 т.р., а с матом- 30 т.р. Феноменально! Материтесь на здоровье...
    Ответить
    ziborock
    1728569671
    Прям анекдот!)))
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    MazaiNN
    1728570393
    «Спартак» наказали за оскорбление «Зенита». «Зенит» наказали за оскорбления Соболева. Соболева наказали за неправильную парковку... Бабка за дедку дедка за рЭпку..
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    PushkaStrashnaya
    1728570568
    Достали уже Соболька трогать, изверги.
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    subbotaspartak
    1728571937
    Зенит штрафуют за зенит... а пацаны выявили недостатки, молодцы.
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    neim
    1728572365
    «Зенит» наказали за оскорбления Соболева «Спартак» наказали за оскорбление «Зенита» А Соболева уже накажут хоть за что-нибудь ? ))) Блин, вся страна наказана ...
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    Иван Петров 1986
    1728574105
    Он же игрок блохастых. Как можно наказать блохастых за оскорбление одного из блохастых.
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    Интерес
    1728574949
    Медведев-балтийский даже в дипломат за деньгой не полез,а просто отслюнявил сумму ,достав кучу купюр из заднего кармана треников.Достойный человек!
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