«Томь» погасила долг в 30 миллионов, но этого пока недостаточно

Руководство «Томи» продолжает искать выход из сложной финансовой ситуации, сложившейся вокруг клуба в связи с многомиллионными долгами.

«На счет ФК «Томь», арестованный судебными приставами, поступили денежные средства в счет погашения налоговых платежей – 30 миллионов рублей. Сегодня сотрудники отдела по исполнению особо важных исполнительных производств полностью распределят деньги в пользу ИФНС.

Кроме того, перечисленных 30 миллионов было недостаточно для погашения первой части долга, поскольку задолженность по налогам на момент проплаты составляла 32 миллиона рублей. Также ФК «Томь» должен был внести исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок – 2 миллиона 640 тысяч рублей.

Таким образом, долг футбольного клуба вырос до 70 миллионов рублей, и 30 миллионов рублей для его погашения явно недостаточно. Напомним, что арест с арестованного административно-бытового корпуса может быть снят только после полного погашения долга», – сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Томской области.