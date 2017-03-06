Отступные за Белотти составляют 100 миллионов

Президент «Торино» Урбано Кайро высказал свою точку зрения относительно справедливой трансферной стоимости нападающего своей команды Андреа Белотти. Напомним, он в матче с «Палермо», который закончился со счетом 3:1, оформил хет-трик и возглавил гонку бомбардиров Серии А.

«В его контракте уже прописаны отступные. Мы будем вынуждены продать его в зарубежный клуб за 100 миллионов евро, если Андреа согласится. Но у нас по-прежнему остается право отклонять предложения итальянских клубов, даже если кто-то из них будет готов заплатить свыше 100 миллионов.

Не считаю, что у нас будет возможность увеличить сумму компенсации, поскольку она была прописана совсем недавно. Но если бы я вел переговоры сегодня, то отступные должны составлять 150 миллионов.

Я могу с уверенностью сказать, что Белотти является весьма незаурядным бомбардиром, сегодня он вновь проявил свой талант в нужное время в нужном месте», – сказал Кайро.

В текущем сезоне нападающий провел 24 матча в Серии А, в которых забил 22 гола, отдал три результативные передачи.