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Отступные за Белотти составляют 100 миллионов

6 марта 2017, 06:58
2

Президент «Торино» Урбано Кайро высказал свою точку зрения относительно справедливой трансферной стоимости нападающего своей команды Андреа Белотти. Напомним, он в матче с «Палермо», который закончился со счетом 3:1, оформил хет-трик и возглавил гонку бомбардиров Серии А.

«В его контракте уже прописаны отступные. Мы будем вынуждены продать его в зарубежный клуб за 100 миллионов евро, если Андреа согласится. Но у нас по-прежнему остается право отклонять предложения итальянских клубов, даже если кто-то из них будет готов заплатить свыше 100 миллионов.

Не считаю, что у нас будет возможность увеличить сумму компенсации, поскольку она была прописана совсем недавно. Но если бы я вел переговоры сегодня, то отступные должны составлять 150 миллионов.

Я могу с уверенностью сказать, что Белотти является весьма незаурядным бомбардиром, сегодня он вновь проявил свой талант в нужное время в нужном месте», – сказал Кайро.

В текущем сезоне нападающий провел 24 матча в Серии А, в которых забил 22 гола, отдал три результативные передачи.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Торино Белотти Андреа
Комментарии (2)
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Kulimen
1488784193
Как же макаронники своих игроков раскручивают при продаже...а как покупать, так нищеброды.
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джон базелон
1488801535
Тогда по твоему сколько должен стоить Месси и Неймар?900.000.000 Евро?Если Белотти стоит 150.000.000??Что за цены пошли на игроков???Что вообще происходит объясните?)
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