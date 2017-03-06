Отступные за Белотти составляют 100 миллионов

Тогда по твоему сколько должен стоить Месси и Неймар?900.000.000 Евро?Если Белотти стоит 150.000.000??Что за цены пошли на игроков???Что вообще происходит объясните?)
Президент «Торино» Урбано Кайро высказал свою точку зрения относительно справедливой трансферной стоимости нападающего своей команды Андреа Белотти. Напомним, он в матче с «Палермо», который закончился со счетом 3:1, оформил хет-трик и возглавил гонку бомбардиров Серии А.
«В его контракте уже прописаны отступные. Мы будем вынуждены продать его в зарубежный клуб за 100 миллионов евро, если Андреа согласится. Но у нас по-прежнему остается право отклонять предложения итальянских клубов, даже если кто-то из них будет готов заплатить свыше 100 миллионов.
Не считаю, что у нас будет возможность увеличить сумму компенсации, поскольку она была прописана совсем недавно. Но если бы я вел переговоры сегодня, то отступные должны составлять 150 миллионов.
Я могу с уверенностью сказать, что Белотти является весьма незаурядным бомбардиром, сегодня он вновь проявил свой талант в нужное время в нужном месте», – сказал Кайро.
В текущем сезоне нападающий провел 24 матча в Серии А, в которых забил 22 гола, отдал три результативные передачи.