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  • Ари: «Дубль в ворота «Крыльев Советов»? Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив»

Ари: «Дубль в ворота «Крыльев Советов»? Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив»

5 марта 2017, 17:46
7

Нападающий «Локомотива» Ари после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) поделился впечатлениями от дубля, который ему удалось оформить в этой игре. Напомним, бразилец выступает за московский клуб на правах аренды, куда перешел из «Краснодара».

– Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам.

– Сколько хотите забить до конца сезона?

– Не беспокоюсь о статистике, а просто играю на команду. Конечно, нужно забивать в каждом матче, но если показывать командный футбол, голы сами придут.

В нынешнем сезоне Ари провел в рамках РФПЛ в общей сложности 12 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Локомотив Ари
Комментарии (7)
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Kurt Broot
1488729206
человек реально хочет играть в футбол.
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momwig_
1488731019
Краснодар реально ступил с Ари. Как и мы в своё время
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radga
1488731797
Ари когда приходит в любую команду рвет, но как только забьет 2-3 гола, все больше ему уже не интересно.
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anri1703
1488734664
локо как раз напа не хватало это только первый матч не надо сразу думать что все пойдет как надо но надеюсь локо поднимится выше и кубок возьмет
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Argon
1488739537
Крассава! После поломки Феди Шалимов наверняка вспомнил про тебя и возможно уже пожалел о этой аренде.
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vinnik1209
1488746148
одним словом,МОЛОДЧИНА!!!
Ответить
Raider26
1488778550
Молодцы
Ответить
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