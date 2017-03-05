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    Ари: «Дубль в ворота «Крыльев Советов»? Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив»

    Нападающий «Локомотива» Ари после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) поделился впечатлениями от дубля, который ему удалось оформить в этой игре. Напомним, бразилец выступает за московский клуб на правах аренды, куда перешел из «Краснодара».

    – Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам.

    – Сколько хотите забить до конца сезона?

    – Не беспокоюсь о статистике, а просто играю на команду. Конечно, нужно забивать в каждом матче, но если показывать командный футбол, голы сами придут.

    В нынешнем сезоне Ари провел в рамках РФПЛ в общей сложности 12 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    05.03.2017 17:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -90

      Raider26 6 марта 2017, 08:35

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 5 марта 2017, 23:35

      одним словом,МОЛОДЧИНА!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Argon 5 марта 2017, 21:45

      Крассава!
      После поломки Феди Шалимов наверняка вспомнил про тебя и возможно уже пожалел о этой аренде.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 5 марта 2017, 20:24

      локо как раз напа не хватало это только первый матч не надо сразу думать что все пойдет как надо но надеюсь локо поднимится выше и кубок возьмет

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 5 марта 2017, 19:36

      Ари когда приходит в любую команду рвет, но как только забьет 2-3 гола, все больше ему уже не интересно.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 марта 2017, 19:23

      Краснодар реально ступил с Ари. Как и мы в своё время

      1
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      Рейтинг: +43

      Kurt Broot 5 марта 2017, 18:53

      человек реально хочет играть в футбол.

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