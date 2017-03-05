Ари: «Дубль в ворота «Крыльев Советов»? Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Ари после матча 18-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0) поделился впечатлениями от дубля, который ему удалось оформить в этой игре. Напомним, бразилец выступает за московский клуб на правах аренды, куда перешел из «Краснодара».

– Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам.

– Сколько хотите забить до конца сезона?

– Не беспокоюсь о статистике, а просто играю на команду. Конечно, нужно забивать в каждом матче, но если показывать командный футбол, голы сами придут.

В нынешнем сезоне Ари провел в рамках РФПЛ в общей сложности 12 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.