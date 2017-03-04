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    Рейнгольд: «У «Краснодара» нет позвоночника, поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». По его мнению, в данной встрече московский клуб одержит минимальную победу со счетом 1:0.

    «Каждый раз поражаюсь «Краснодару». Команда выстояла в Турции. Да, «Фенербахче» был слабоват, но это проблемы турков. Но «Урал» то слабее «Фенербахче». Да еще и «Краснодар» вел 3:0. В очередной раз команда показала, что у нее нет позвоночника. Играют ровно настолько, насколько позволяет соперник.

    Поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин. Нужно атаковать, накрывать в полузащите. Действовать с полной самоотдачей. Будет очень тяжело с каждым соперником. Борьба за чемпионство только начинается», – сказал Рейнгольд.

    Напомним, встреча пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2017 17:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 марта 2017, 09:03

      Хочу пожелать победы нашему "Краснодару",что бы "ЦСКА" и "Зенит" были поближе к "Спартаку"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 5 марта 2017, 07:58

      Спасибо, дедушка, теперь можно смело ставить на победу Краснодара.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 марта 2017, 06:18

      Спартаку будет сегодня очень тяжело! Рейнгольд совершенно не прав!

      1
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      Рейтинг: +48

      Boby 5 марта 2017, 06:01

      Ну и чушь нагородил. В маразм старичок впадает.

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 5 марта 2017, 04:32

      Эти эксперты уже реально достали. Лишь бы что сказать чтобы о них не забыли. Лучше бы вместо разговоров что-нибудь сами для футбола России полезное сделали, раз такие умные.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > spaike 5 марта 2017, 08:30

      а что ты сделал кроме ля-ля... (он прав, Краснодар морально слаб... и это ещё от Кононова)

      -1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 марта 2017, 02:12

      эти все спецы в очереди стоят, хоть бы что умное предположили

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 5 марта 2017, 00:13

      беспозвоночные в 1/8 ЛЕ, а незгибаемый Спартак уже не помню в какой стадии вылетел. К сожалению.

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 21:54

      теперь точно победят, если Карера эту мудрость прочтёт или услышит.

      -1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 4 марта 2017, 19:45

      Рейнгольд сам-то был в рентген кабинете ? А Краснодар просто иногда недооценивает соперника...

      1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 4 марта 2017, 19:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только атака! Пасы - только вперёд, и чаще бить по по калитке, где прячется свиняче рыло... Чтобы завизжало!!! Удачи, Краснодар... +++

      -4
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > GoLenaStop 5 марта 2017, 02:19

      Дура, я дура...Ну и опять всё просрала ,

      -1
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