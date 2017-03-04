Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «У «Краснодара» нет позвоночника, поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин»

Рейнгольд: «У «Краснодара» нет позвоночника, поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин»

4 марта 2017, 17:38
15

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». По его мнению, в данной встрече московский клуб одержит минимальную победу со счетом 1:0.

«Каждый раз поражаюсь «Краснодару». Команда выстояла в Турции. Да, «Фенербахче» был слабоват, но это проблемы турков. Но «Урал» то слабее «Фенербахче». Да еще и «Краснодар» вел 3:0. В очередной раз команда показала, что у нее нет позвоночника. Играют ровно настолько, насколько позволяет соперник.

Поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин. Нужно атаковать, накрывать в полузащите. Действовать с полной самоотдачей. Будет очень тяжело с каждым соперником. Борьба за чемпионство только начинается», – сказал Рейнгольд.

Напомним, встреча пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1488640127
Да вот Краснодар то как раз производит хорошее впечатление.. Одна из самых цельных команд чемпионата..тем более уже удачно год начали. спартаку нелегко будет а Валерий бредит опять
Ответить
Робинзон
1488640494
что он несёт, этот Рейнгольд. похоже, дед не в себе.
Ответить
Pirboy
1488640679
У Краснодара нет позвоночника? очень смешно. Они не зря в ЛЕ, я так думаЮ.
Ответить
Тамхар
1488643191
Да это ж провокатор! Специально, чтобы у наших кровь в голову бросилась и они уже ничего на поле не видели... Тем более что выйти должны после позора на Кубке и без того перегретыми. Не обращать внимания на провокации! Играть в свою игру! Только, ребята, без лишних передач в их штрафной! Да и издалека неужели некому пробить как следует?
Ответить
GoLenaStop
1488644900
Только атака! Пасы - только вперёд, и чаще бить по по калитке, где прячется свиняче рыло... Чтобы завизжало!!! Удачи, Краснодар... +++
Ответить
ИванЯ
1488661999
беспозвоночные в 1/8 ЛЕ, а незгибаемый Спартак уже не помню в какой стадии вылетел. К сожалению.
Ответить
Boby
1488682875
Ну и чушь нагородил. В маразм старичок впадает.
Ответить
Опорник84
1488683881
Спартаку будет сегодня очень тяжело! Рейнгольд совершенно не прав!
Ответить
sochi-2013
1488689909
Спасибо, дедушка, теперь можно смело ставить на победу Краснодара.
Ответить
REDAT
1488693828
Хочу пожелать победы нашему "Краснодару",что бы "ЦСКА" и "Зенит" были поближе к "Спартаку"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Все новости
Все новости
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
1
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
Вчера, 17:48
11
Определен лучший российский футболист
Вчера, 17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
Вчера, 17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
Вчера, 17:03
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+