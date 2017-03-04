Рейнгольд: «У «Краснодара» нет позвоночника, поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». По его мнению, в данной встрече московский клуб одержит минимальную победу со счетом 1:0.

«Каждый раз поражаюсь «Краснодару». Команда выстояла в Турции. Да, «Фенербахче» был слабоват, но это проблемы турков. Но «Урал» то слабее «Фенербахче». Да еще и «Краснодар» вел 3:0. В очередной раз команда показала, что у нее нет позвоночника. Играют ровно настолько, насколько позволяет соперник.

Поэтому «Спартаку» с первых минут надо показать, кто на поле хозяин. Нужно атаковать, накрывать в полузащите. Действовать с полной самоотдачей. Будет очень тяжело с каждым соперником. Борьба за чемпионство только начинается», – сказал Рейнгольд.

Напомним, встреча пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.