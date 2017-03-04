Гершкович: «На матч со «Спартаком» «Краснодар» выйдет в двояком психологическом состоянии»

Бывший наставник молодежной сборной России, а ныне глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович ожидает напряженной игры в матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». По его мнению, «быки» находятся в двояком психологическом состоянии после выхода в 1/8 финала Лиги Европы и вылета из Кубка России, а красно-белые не показали в предсезонных контрольных встречах качественного футбола.

«Краснодар» уже сыграл две игры в Лиге Европы и прошел дальше – в этом плане психологический фон очень хороший, но неудачная игра на Кубок, где команда провела провальный второй тайм – это другая сторона психологического состояния. Можно сказать, что оно у них сейчас такое двоякое: с одной стороны, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а с другой – вылетели из Кубка. Но они играют дома, у них хорошая команда и хорошая игра.

Про «Спартак» пока сложно однозначно сказать, они хоть и выигрывали, но по играм на сборах качественного футбола пока видно не было. Очень напряженная должна быть игра, у «Спартака» пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка. Погодные условия и газон в «Краснодаре» отличные, так что это точно будет хороший футбол», – сказал Гершкович.