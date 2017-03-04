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    Гершкович: «На матч со «Спартаком» «Краснодар» выйдет в двояком психологическом состоянии»

    Бывший наставник молодежной сборной России, а ныне глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович ожидает напряженной игры в матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». По его мнению, «быки» находятся в двояком психологическом состоянии после выхода в 1/8 финала Лиги Европы и вылета из Кубка России, а красно-белые не показали в предсезонных контрольных встречах качественного футбола.

    «Краснодар» уже сыграл две игры в Лиге Европы и прошел дальше – в этом плане психологический фон очень хороший, но неудачная игра на Кубок, где команда провела провальный второй тайм – это другая сторона психологического состояния. Можно сказать, что оно у них сейчас такое двоякое: с одной стороны, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а с другой – вылетели из Кубка. Но они играют дома, у них хорошая команда и хорошая игра.

    Про «Спартак» пока сложно однозначно сказать, они хоть и выигрывали, но по играм на сборах качественного футбола пока видно не было. Очень напряженная должна быть игра, у «Спартака» пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка. Погодные условия и газон в «Краснодаре» отличные, так что это точно будет хороший футбол», – сказал Гершкович.

    Источник: Р-Спорт

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    04.03.2017 17:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 марта 2017, 02:03

      не хочу ни кого обидеть, но Футбол будет ! это Вам ни кони с бомжами

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 марта 2017, 00:23

      Будет ничья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 23:34

      любой пацан интересующийся футболом может такое же интервью дать...

      "у «Спартака» пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка ".. верх логики и интеллекта..

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 19:51

      такие вью и я могу выдавать, что-нить остренького хочется. зачем очевидными вещами пространство занимать, непонятно. кончились журналисты, не хотят работать как надо.

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 марта 2017, 19:05

      Да ладно... Краснодар же не может позориться два матча подряд, должны у себя Спартак придушить. Ничьи нам не нужны!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 марта 2017, 18:27

      Игра покажет ,кто сильнее.

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