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  • Гершкович: «На матч со «Спартаком» «Краснодар» выйдет в двояком психологическом состоянии»

Гершкович: «На матч со «Спартаком» «Краснодар» выйдет в двояком психологическом состоянии»

4 марта 2017, 17:30
6

Бывший наставник молодежной сборной России, а ныне глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович ожидает напряженной игры в матче 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». По его мнению, «быки» находятся в двояком психологическом состоянии после выхода в 1/8 финала Лиги Европы и вылета из Кубка России, а красно-белые не показали в предсезонных контрольных встречах качественного футбола.

«Краснодар» уже сыграл две игры в Лиге Европы и прошел дальше – в этом плане психологический фон очень хороший, но неудачная игра на Кубок, где команда провела провальный второй тайм – это другая сторона психологического состояния. Можно сказать, что оно у них сейчас такое двоякое: с одной стороны, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а с другой – вылетели из Кубка. Но они играют дома, у них хорошая команда и хорошая игра.

Про «Спартак» пока сложно однозначно сказать, они хоть и выигрывали, но по играм на сборах качественного футбола пока видно не было. Очень напряженная должна быть игра, у «Спартака» пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка. Погодные условия и газон в «Краснодаре» отличные, так что это точно будет хороший футбол», – сказал Гершкович.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (6)
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Диктор
1488641245
Игра покажет ,кто сильнее.
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Тамхар
1488643500
Да ладно... Краснодар же не может позориться два матча подряд, должны у себя Спартак придушить. Ничьи нам не нужны!
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Робинзон
1488646277
такие вью и я могу выдавать, что-нить остренького хочется. зачем очевидными вещами пространство занимать, непонятно. кончились журналисты, не хотят работать как надо.
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mihail200606
1488659673
любой пацан интересующийся футболом может такое же интервью дать... "у «Спартака» пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка ".. верх логики и интеллекта..
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GeorgeXIII
1488662621
Будет ничья
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Svinka Pepa
1488668615
не хочу ни кого обидеть, но Футбол будет ! это Вам ни кони с бомжами
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