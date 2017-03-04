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    Геркус: «Смородская? Мне кажется, она чем-то раздосадована. В ее словах столько грусти»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал высказывания Ольги Смородской. Напомним, ранее экс-президент железнодорожников раскритиковала новое руководство московского клуба.

    – На неделе вышло интервью с Ольгой Смородской, в котором она нелестно отозвалась о вашей работе.

    – Оно очень эмоциональное, напряженное, и не думаю, что есть смысл его подробно обсуждать. Мне кажется, что Ольга Юрьевна чем-то раздосадована, ей взгрустнулось. В ее словах столько грусти. А футбол должен дарить больше позитивных эмоций.

    – Одно из ее заявлений: незадолго до ухода из клуба она согласовала переходы очень хороших футболистов. Им уже якобы были куплены билеты в Москву, но вы отказались от всех наработок.

    – Встречный вопрос: если это правда, то почему эти контакты не были переданы ни мне, ни селекционному отделу? Ни базы данных, ничего! Пустое место. Заходишь – голые стены. Полагаю, что слова о наработках – преувеличение. Либо все было аккуратно уничтожено или вывезено.

    После 17-ти туров чемпионата России «Локомотив» имеет на своем счету 23 очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2017 09:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 5 марта 2017, 10:34

      Хороший ответ бабе Яге (Оле) от Геркуса)))

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 марта 2017, 16:24

      Опять небось нашла лучшего хавбека Европы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:47

      Скучает

      1
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      Рейтинг: +48

      Boby > АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:19

      По откатам

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 4 марта 2017, 12:31

      Что от неё можно было ждать? Ей футбол до лампочки, она - "профессиональный руководитель": Такие сегодня "руководят" футболом, завтра - сельским хозяйством, послезавтра - авиационным транспортом и т.д. Ни в чём при этом до конца не разбираясь.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 4 марта 2017, 10:10

      Как не грустить,от такой кормушки убрали,загрустишь пожалуй...........

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