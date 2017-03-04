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  • Геркус: «Смородская? Мне кажется, она чем-то раздосадована. В ее словах столько грусти»

Геркус: «Смородская? Мне кажется, она чем-то раздосадована. В ее словах столько грусти»

4 марта 2017, 09:40
6

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал высказывания Ольги Смородской. Напомним, ранее экс-президент железнодорожников раскритиковала новое руководство московского клуба.

– На неделе вышло интервью с Ольгой Смородской, в котором она нелестно отозвалась о вашей работе.

– Оно очень эмоциональное, напряженное, и не думаю, что есть смысл его подробно обсуждать. Мне кажется, что Ольга Юрьевна чем-то раздосадована, ей взгрустнулось. В ее словах столько грусти. А футбол должен дарить больше позитивных эмоций.

– Одно из ее заявлений: незадолго до ухода из клуба она согласовала переходы очень хороших футболистов. Им уже якобы были куплены билеты в Москву, но вы отказались от всех наработок.

– Встречный вопрос: если это правда, то почему эти контакты не были переданы ни мне, ни селекционному отделу? Ни базы данных, ничего! Пустое место. Заходишь – голые стены. Полагаю, что слова о наработках – преувеличение. Либо все было аккуратно уничтожено или вывезено.

После 17-ти туров чемпионата России «Локомотив» имеет на своем счету 23 очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга Геркус Илья
Комментарии (6)
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BorisoW
1488611439
Как не грустить,от такой кормушки убрали,загрустишь пожалуй...........
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prtcs
1488619872
Что от неё можно было ждать? Ей футбол до лампочки, она - "профессиональный руководитель": Такие сегодня "руководят" футболом, завтра - сельским хозяйством, послезавтра - авиационным транспортом и т.д. Ни в чём при этом до конца не разбираясь.
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АНТИЛОПА ГНУ
1488620870
Скучает
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Nesterenko
1488633872
Опять небось нашла лучшего хавбека Европы.
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TERIA-76
1488699261
Хороший ответ бабе Яге (Оле) от Геркуса)))
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