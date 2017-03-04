Геркус: «Смородская? Мне кажется, она чем-то раздосадована. В ее словах столько грусти»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал высказывания Ольги Смородской. Напомним, ранее экс-президент железнодорожников раскритиковала новое руководство московского клуба.

– На неделе вышло интервью с Ольгой Смородской, в котором она нелестно отозвалась о вашей работе.

– Оно очень эмоциональное, напряженное, и не думаю, что есть смысл его подробно обсуждать. Мне кажется, что Ольга Юрьевна чем-то раздосадована, ей взгрустнулось. В ее словах столько грусти. А футбол должен дарить больше позитивных эмоций.

– Одно из ее заявлений: незадолго до ухода из клуба она согласовала переходы очень хороших футболистов. Им уже якобы были куплены билеты в Москву, но вы отказались от всех наработок.

– Встречный вопрос: если это правда, то почему эти контакты не были переданы ни мне, ни селекционному отделу? Ни базы данных, ничего! Пустое место. Заходишь – голые стены. Полагаю, что слова о наработках – преувеличение. Либо все было аккуратно уничтожено или вывезено.

После 17-ти туров чемпионата России «Локомотив» имеет на своем счету 23 очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице.