АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве не смог победить «Борнмут», Ибрагимович не забил пенальти

В матче 27-го АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле не сумел обыграть «Борнмут», находясь в численном большинстве – 1:1. Отметим, что в середине второго тайма нападающий «красных дьяволов» Златан Ибрагимович, ранее грубо обошедшийся с соперником, не реализовал пенальти.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе «Борнмута» – 27 баллов и 14-я позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

Манчестер Юнайтед – Борнмут – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рохо, 23; 1:1 – Кинг, 40 (с пенальти).

Удаление: нет – Сурман, 45.

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