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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве не смог победить «Борнмут», Ибрагимович не забил пенальти

    В матче 27-го АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле не сумел обыграть «Борнмут», находясь в численном большинстве – 1:1. Отметим, что в середине второго тайма нападающий «красных дьяволов» Златан Ибрагимович, ранее грубо обошедшийся с соперником, не реализовал пенальти.

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице. В активе «Борнмута» – 27 баллов и 14-я позиция.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Юнайтед – Борнмут – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рохо, 23; 1:1 – Кинг, 40 (с пенальти).

    Удаление: нет – Сурман, 45.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 17:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 19:11

      похоже для Ибрагимовича в М.Ю на следующий год места не будет. молодёжь опылится от него наглостью и целеустремлённостью и заиграет несколько иначе. Ибре в Китай пора.

      имхо
      .

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 4 марта 2017, 18:58

      Манчестер Юнайтед в своём репертуаре,пока не научатся выжимать из таких матчей максимум не видать им ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 4 марта 2017, 17:30

      с оглядкой на Ростов играли))))

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > ИванЯ 4 марта 2017, 18:50

      Заморочить нам голову хотят. Ибра даже пеналь смазал (может и Смолов тоже Сельте голову морочил?)

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 17:30

      немного недооценил Манчестер Борнмут

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 марта 2017, 17:30

      и снова,когда ближайшие конкуренты по таблице ошибаются мы не используем этот бонус!((я бы не доверял Ибре бить все стандарты и пенальти,ибо он редко их реализовывает!!!

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > MU-fanatic 4 марта 2017, 17:32

      лучше уж он пусть бьет, чем никакущий погба! а вообще, отсутствие Мики сказывается на игре МЮ...........

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > diadushka 4 марта 2017, 17:40

      да позорят они домашний стадион,где таких середников надо наказывать,а не в ничью играть!!!уже 10-ая причем)))на рекорд наверно идут!

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