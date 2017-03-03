Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия

    «Краснодар» в преддверии домашнего матча 18-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» выступил с обращением в адрес болельщиков красно-белых. Напомним, что фанаты московской команды смогут бесплатно посетить эту встречу.

    «Футбольный клуб «Краснодар» благодарит фанатов столичного «Спартака», присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!» – сообщается на официальном сайте «быков».

    Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится 5 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

    На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на пятой строчке.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2017 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:40

      надо держать себя в рамках приличия всем, тем более в общественном месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 4 марта 2017, 06:38

      Призывать соблюдать правила приличия нужно в первую очередь своих фанатов. А уж как пойдет дальше - зависит от поведения хозяев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > serppion 4 марта 2017, 09:54

      балабол

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > bolela_16 4 марта 2017, 15:50

      Если гости наложат посреди праздничного стола кучу дерьма, в первую очередь виноват хозяин. Он позволил это сделать - не тех гостей приглашал и не смог обеспечить порядок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 3 марта 2017, 21:03

      Это можно отнести к НОВОСТЯМ ФУТБОЛА ?!?
      Зачем ваще об этом ЗДЕСЬ писать ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Юрэс 4 марта 2017, 10:32

      А о чем это тогда новость?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс > ufos73 4 марта 2017, 12:38

      Ну если ЧЕСТНО., она эта новость тебе ИНТЕРЕСНА

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Юрэс 4 марта 2017, 13:51

      Была бы не интересна, я бы не зашел, и уж тем более не коментил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Maйкl 3 марта 2017, 21:03

      Сколько бесплатных мест Кто нибудь знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 3 марта 2017, 18:48

      это как

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -153

      Nariman27 > лёха72 3 марта 2017, 20:27

      бред или фанаты Спартака на матчи в неприглядном виде ходят?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 3 марта 2017, 17:24

      RESPECT!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 3 марта 2017, 17:18

      жечь будут по полной , запасались всю зиму . и вот дождались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      dima25 3 марта 2017, 16:53

      вот это респект от Краснодара за посещаемость!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      procx 3 марта 2017, 16:23

      Отлично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 3 марта 2017, 16:19

      Раз бесплатно - вся шелупонь московская подтянется , призывы бесполезны - стадион жалко.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11