«Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия

«Краснодар» в преддверии домашнего матча 18-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» выступил с обращением в адрес болельщиков красно-белых. Напомним, что фанаты московской команды смогут бесплатно посетить эту встречу.

«Футбольный клуб «Краснодар» благодарит фанатов столичного «Спартака», присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!» – сообщается на официальном сайте «быков».

Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится 5 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на пятой строчке.