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«Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия

3 марта 2017, 14:50
31

«Краснодар» в преддверии домашнего матча 18-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» выступил с обращением в адрес болельщиков красно-белых. Напомним, что фанаты московской команды смогут бесплатно посетить эту встречу.

«Футбольный клуб «Краснодар» благодарит фанатов столичного «Спартака», присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!» – сообщается на официальном сайте «быков».

Матч «Краснодар» – «Спартак» состоится 5 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые лидируют в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на пятой строчке.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (31)
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Misha78
1488542106
Многое зависит от результата, проиграют мясные, начнут хулиганить.
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cska59
1488543216
Да уж,файеров понавезут спартачи.
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spartach n1
1488544225
Надеюсь и в этот раз все пройдёт мирно дружно !
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ufos73
1488544759
Интересно, а жителей Краснодара, которые придут поболеть за Спартак, то же бесплатно?
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serhz
1488547142
Раз бесплатно - вся шелупонь московская подтянется , призывы бесполезны - стадион жалко.
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dima25
1488549233
вот это респект от Краснодара за посещаемость!
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Maйкl
1488564194
Сколько бесплатных мест Кто нибудь знает?
Ответить
Юрэс
1488564231
Это можно отнести к НОВОСТЯМ ФУТБОЛА ?!? Зачем ваще об этом ЗДЕСЬ писать ?
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serppion
1488598704
Призывать соблюдать правила приличия нужно в первую очередь своих фанатов. А уж как пойдет дальше - зависит от поведения хозяев.
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Робинзон
1488598808
надо держать себя в рамках приличия всем, тем более в общественном месте.
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