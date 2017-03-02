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Ибрагимович готов продлить контракт с «МЮ» на два года

2 марта 2017, 06:03
9

Звезда «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2019 года. Напомним, что действующий контракт истекает летом 2017 года, но он может быть автоматически пролонгирован еще на год.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 38 матчей в составе «Юнайтед», забив 26 голов. Разговоры о новом контракте шведского легионера поднял главный тренер команды Жозе Моуринью после дубля форварда в финале Кубка лиги против «Саутгемптона» (3:2).

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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STALKER27
1488426724
конечно надо
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овертайм
1488427615
конечно, должен же он апл взять)
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Tonka88
1488431762
Давай Ибра - жгииии!!!! )
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Otabek bro
1488432249
Хорошая новость. Лично я считаю что завершение карьер футболистов в 32-33 года это слабость!
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Павел Буре
1488436656
Пусть продлевают заслужил в его то годы!!! но со следующего сезона надо наигрывать потихоньку другого форварда, чтобы после ухода ибрагимовича не было проблем с нападающим!
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kachan63
1488437115
Ибра до 40 лет будет играть на высоком уровне.
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T 72
1488441264
Удачи,Златан!!Это видимо твой клуб
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Joko21
1488441555
он и в 40 будет голы штамповать будь здоров!
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Armagiddon
1488471991
БЛИН вот что значит Северное здоровье!!! Удачи, успехов и здоровья!!! Ибра молоток!!! Правда часто вижу что по полю пешочком гуляет, особенно при потере мяча. Но в его возрасте и за его голы-простительно
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