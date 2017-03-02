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    Ибрагимович готов продлить контракт с «МЮ» на два года

    Звезда «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2019 года. Напомним, что действующий контракт истекает летом 2017 года, но он может быть автоматически пролонгирован еще на год.

    В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 38 матчей в составе «Юнайтед», забив 26 голов. Разговоры о новом контракте шведского легионера поднял главный тренер команды Жозе Моуринью после дубля форварда в финале Кубка лиги против «Саутгемптона» (3:2).

    Источник: Daily Mail

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    02.03.2017 06:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 2 марта 2017, 19:26

      БЛИН вот что значит Северное здоровье!!! Удачи, успехов и здоровья!!! Ибра молоток!!! Правда часто вижу что по полю пешочком гуляет, особенно при потере мяча. Но в его возрасте и за его голы-простительно

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 марта 2017, 10:59

      он и в 40 будет голы штамповать будь здоров!

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 2 марта 2017, 10:54

      Удачи,Златан!!Это видимо твой клуб

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 2 марта 2017, 09:45

      Ибра до 40 лет будет играть на высоком уровне.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 марта 2017, 09:37

      Пусть продлевают заслужил в его то годы!!! но со следующего сезона надо наигрывать потихоньку другого форварда, чтобы после ухода ибрагимовича не было проблем с нападающим!

      -1
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 2 марта 2017, 08:24

      Хорошая новость. Лично я считаю что завершение карьер футболистов в 32-33 года это слабость!

      3
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 2 марта 2017, 08:16

      Давай Ибра - жгииии!!!! )

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 марта 2017, 07:06

      конечно, должен же он апл взять)

      2
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 2 марта 2017, 06:52

      конечно надо

      1
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