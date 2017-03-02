Ибрагимович готов продлить контракт с «МЮ» на два года

Звезда «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов продлить контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2019 года. Напомним, что действующий контракт истекает летом 2017 года, но он может быть автоматически пролонгирован еще на год.

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл 38 матчей в составе «Юнайтед», забив 26 голов. Разговоры о новом контракте шведского легионера поднял главный тренер команды Жозе Моуринью после дубля форварда в финале Кубка лиги против «Саутгемптона» (3:2).