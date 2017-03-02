Ари: «Видно, что «Локомотив» – очень сплоченная команда, настоящий коллектив»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от своего дебюта за железнодорожников в матче с «Тосно» (1:0). Напомним, что бразильский форвард вышел на поле на 71-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями.

– Что ты испытывал, выходя на замену?

– О, это очень приятные чувства! Я рад, что игра завершилась победой. От этого мне вдвойне приятнее.

– Ты вышел на поле и сразу создал несколько моментов…

– Совсем немного не хватило, чтобы забить гол. Я расстроен, но, повторюсь, главное – что матч завершился победой. Сейчас сфокусируюсь на подготовке к следующей игре.

– Как в целом приняли в команде? С кем больше всего общаешься?

– Меня очень тепло и дружелюбно встретили. Видно, что «Локомотив» – настоящий коллектив, очень сплоченная команда. Мне помогают адаптироваться, подсказывают. Хорошо, что в «Локо» есть и бразильцы – так адаптация проходит еще проще.

Ари перешел в «Локомотив» из «Краснодара» этой зимой на правах аренды до 15 июня 2017 года.