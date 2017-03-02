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  • Ари: «Видно, что «Локомотив» – очень сплоченная команда, настоящий коллектив»

Ари: «Видно, что «Локомотив» – очень сплоченная команда, настоящий коллектив»

2 марта 2017, 01:04
7

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от своего дебюта за железнодорожников в матче с «Тосно» (1:0). Напомним, что бразильский форвард вышел на поле на 71-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями.

– Что ты испытывал, выходя на замену?

– О, это очень приятные чувства! Я рад, что игра завершилась победой. От этого мне вдвойне приятнее.

– Ты вышел на поле и сразу создал несколько моментов…

– Совсем немного не хватило, чтобы забить гол. Я расстроен, но, повторюсь, главное – что матч завершился победой. Сейчас сфокусируюсь на подготовке к следующей игре.

– Как в целом приняли в команде? С кем больше всего общаешься?

– Меня очень тепло и дружелюбно встретили. Видно, что «Локомотив» – настоящий коллектив, очень сплоченная команда. Мне помогают адаптироваться, подсказывают. Хорошо, что в «Локо» есть и бразильцы – так адаптация проходит еще проще.

Ари перешел в «Локомотив» из «Краснодара» этой зимой на правах аренды до 15 июня 2017 года.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Кубок Локомотив Тосно Ари
Комментарии (7)
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арейская
1488415999
Судя по его высказываниям "Краснодар" таковой командой не является?
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Raider26
1488434839
Аха-ха.
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LokoGoGo
1488435973
Рад, что выиграли, но очень много сырости было. Понятно, что сначала привыкали к газону, ноги подкашивались, скользили, не рассчитывали скорость паса. Потом вроде попривыкли. Выход Ари был интересен для меня, посмотреть как он сжился с центральными игроками. Бежит неплохо, но есть деревянность, как у Н'Дойе. Н'Дойе мяч не мог принять, от него отскакивало, но если уж он принимал, то создавал оч крутые моменты... Немного больше времени бы Ари на поле провел, думаю, забил бы
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Cosh18
1488438496
Хорошо смотрелся)
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Алекc
1488441920
пипец.., а краснодар значит команда с плохим коллективом была?!. ари не постоянен. в спартаке тогда больше денег просил его вытурили. теперь в краснодаре чего то замутил и оказался в локомотиве... мутный парень))
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srg38
1488442146
Ари не ари раньше времени, давайте кубок возьмите и говори тогда за коллектив сплоченный
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