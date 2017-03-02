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    Ари: «Видно, что «Локомотив» – очень сплоченная команда, настоящий коллектив»

    Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от своего дебюта за железнодорожников в матче с «Тосно» (1:0). Напомним, что бразильский форвард вышел на поле на 71-й минуте встречи, но не сумел отметиться результативными действиями.

    – Что ты испытывал, выходя на замену?

    – О, это очень приятные чувства! Я рад, что игра завершилась победой. От этого мне вдвойне приятнее.

    – Ты вышел на поле и сразу создал несколько моментов…

    – Совсем немного не хватило, чтобы забить гол. Я расстроен, но, повторюсь, главное – что матч завершился победой. Сейчас сфокусируюсь на подготовке к следующей игре.

    – Как в целом приняли в команде? С кем больше всего общаешься?

    – Меня очень тепло и дружелюбно встретили. Видно, что «Локомотив» – настоящий коллектив, очень сплоченная команда. Мне помогают адаптироваться, подсказывают. Хорошо, что в «Локо» есть и бразильцы – так адаптация проходит еще проще.

    Ари перешел в «Локомотив» из «Краснодара» этой зимой на правах аренды до 15 июня 2017 года.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.03.2017 01:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1580

      srg38 2 марта 2017, 11:09

      Ари не ари раньше времени, давайте кубок возьмите и говори тогда за коллектив сплоченный

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 2 марта 2017, 11:05

      пипец.., а краснодар значит команда с плохим коллективом была?!. ари не постоянен. в спартаке тогда больше денег просил его вытурили. теперь в краснодаре чего то замутил и оказался в локомотиве... мутный парень))

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Алекc 2 марта 2017, 20:04

      Причем тут Краснодар? Он говорит сейчас лишь о Локомотиве. И заметь, не поливает прошлую команду грязью, как это делают некоторые.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 2 марта 2017, 10:08

      Хорошо смотрелся)

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 марта 2017, 09:26

      Рад, что выиграли, но очень много сырости было. Понятно, что сначала привыкали к газону, ноги подкашивались, скользили, не рассчитывали скорость паса. Потом вроде попривыкли. Выход Ари был интересен для меня, посмотреть как он сжился с центральными игроками. Бежит неплохо, но есть деревянность, как у Н'Дойе. Н'Дойе мяч не мог принять, от него отскакивало, но если уж он принимал, то создавал оч крутые моменты... Немного больше времени бы Ари на поле провел, думаю, забил бы

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      Рейтинг: -90

      Raider26 2 марта 2017, 09:07

      Аха-ха.

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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 марта 2017, 03:53

      Судя по его высказываниям "Краснодар" таковой командой не является?

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